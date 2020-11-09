Том Холланд показал фото в маске со съемок «Человека-паука 3»

Исполнитель роли Человека-паука Том Холланд опубликовал первое фото со съемок нового фильма о Питере Паркере. На снимке актер запечатлен в костюме супергероя и защитной маске.
Холланд в подписи призвал всех не забывать о защите от коронавируса:
Носите маску! Я ношу даже две.
Название будущей ленты пока не утверждено, ее сюжет не раскрывается. Ранее сообщалось, что в новом фильме к роли суперзлодея Электро может вернуться Джейми Фокс. Кроме того, наставником Питера Паркера, по данным СМИ, окажется Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.
Человек-паук — один из самых известных героев вселенной Marvel — был создан писателем Стэном Ли в 1960-х. Роль супергероя исполняли на экране актеры Тоби Магуайр («Человек-паук», «Человек-паук 2», «Человек-паук 3: Враг в отражении») и Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук», «Новый Человек-паук. Высокое напряжение»).
Первый фильм с Томом Холландом в главной роли под названием «Человек-паук: Возвращение домой» появился в прокате в 2017 году. В 2019-м на экраны вышла вторая картина — «Человек-паук: Вдали от дома».
Холланд исполнил роль Человека-паука также в других фильмах кинематографической вселенной Marvel. В их числе — «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал».
Премьера новой ленты о Человеке-пауке запланирована на 2021 год.