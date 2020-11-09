Сын Киркорова намеренно провалил пробы в «Ералаш»

Филипп Киркоров в программе «Ты не поверишь!» вспомнил о том, как его сын Мартин провалил пробы в «Ералаш». По словам певца, мальчиком некоторое время назад заинтересовался режиссер Борис Грачевский, который пригласил ребенка на прослушивание. Мартин, однако, не захотел сниматься. Теперь же 8-летний наследник поп-исполнителя передумал — и, по словам Киркорова, попросил дать ему возможность сыграть в детском юмористическом киножурнале: