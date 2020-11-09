Сын Киркорова намеренно провалил пробы в «Ералаш»

Филипп Киркоров в программе «Ты не поверишь!» вспомнил о том, как его сын Мартин провалил пробы в «Ералаш». По словам певца, мальчиком некоторое время назад заинтересовался режиссер Борис Грачевский, который пригласил ребенка на прослушивание. Мартин, однако, не захотел сниматься. Теперь же 8-летний наследник поп-исполнителя передумал — и, по словам Киркорова, попросил дать ему возможность сыграть в детском юмористическом киножурнале:
У нас прогресс — Мартин решился. До этого он специально завалил пробы, он не хотел сниматься. <...> И тут вдруг его прорвало, он говорит: «А можно?» Я говорю: «Я уже не знаю, согласится ли дядя Боря после твоего провала оглушительного».
Пока неизвестно, появится ли Мартин в ближайшее время в знаменитом киножурнале. Отметим, что сам Филипп Киркоров ранее не раз снимался в «Ералаше».
Детский юмористический киножурнал «Ералаш» выходит с 1974 года. В разное время в нем снимались Максим Галкин, Дмитрий Нагиев, Александр Головин, Леонид Ярмольник, Михаил Пуговкин, Сергей Безруков.