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9 ноября 2020, Газета.Ruновость

Режиссер нового «Метода» назвал Александра Петрова «животным»

Александр Войтинский таким образом охарактеризовал подход к работе актера
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Режиссер Александр Войтинский рассказал в интервью «Телепрограмме» о работе с Александром Петровым над новым сезоном сериала «Метод». Постановщик отметил, говоря об актере:

Обычно мы подбираем красивые слова — харизма, талант, интуиция. Но если коротко, то Александр Петров — животное. Когда он входит в кадр, вся площадка замирает и может целый час, не отрываясь, на него смотреть.

По мнению режиссера, Петров является умным и амбициозным, «ревниво следит за своим персонажем» и может даже редактировать сценарий, внося правки, касающиеся его роли. «Мне приходилось постоянно искать компромиссы между стратегией сезона и амбициями Александра Петрова», — добавил Войтинский.

8.1
Метод
2015/Россия18+драмакриминалтриллердетективный
Моя оценка

Первый сезон «Метода» (снятый Юрием Быковым) вышел в 2015 году и рассказал о следователе-одиночке Родионе Меглине (Константин Хабенский), который легко раскрывает связанные с маньяками дела, но каков его метод, никто не знает. После окончания института к герою стажером попадает юная девушка Есеня (Паулина Андреева). Она со временем начинает догадываться, как работает следователь. По сюжету второй части популярного детектива, Есеня, пережив смерть наставника, выходит замуж за героя Александра Петрова и рожает дочь. За маленькой девочкой открывает охоту таинственный маньяк.

Новые серии стартовали 8 ноября на «Первом канале».

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