Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
6 ноября 2020, Кино Mail.ruстатья

«Юмор осиротел»: друзья и коллеги вспоминают Михаила Жванецкого

Народный артист ушел из жизни в возрасте 86 лет
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В Москве в возрасте 86 лет умер сатирик Михаил Жванецкий. В начале октября Жванецкий объявил, что покидает сцену. Свое решение он объяснил плохим самочувствием из-за возраста.

Друзья и коллеги артиста скорбят об утрате и вспоминают народного артиста в социальных сетях.

Одной из первых на печальную новость отреагировала Алла Пугачева. Она назвала Жванецкого своим другом:

Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце.
Алла Пугачева
Во время загрузки произошла ошибка.

Вслед за певицей в соцсети высказался ее муж Максим Галкин.

Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. <...> Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы.
Максим Галкин

Новость об уходе Жванецкого в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал Евгений Петросян.

Мне кажется, что Михаил Михайлович Жванецкий физически покинул нас, но художественно он никогда нас не покинет. Его будут читать, и он будет звучать на телевидении, думаю, что не один десяток лет, останется в анналах как ярчайшая страница эстрадной драматургии.
Евгений Петросян

Вспоминает артиста и музыкант Игорь Николаев. Он отметил, что смерть Жванецкого — это утрата для всего народа.

Не стало Михаила Жванецкого. Гениального. Мудрого. И такого близкого и дорогого. Помню все! А в памяти народа — давно разобранные на цитаты произведения классика!
Игорь Николаев
Во время загрузки произошла ошибка.

Соболезнования по поводу кончины сатирика выразил резидент Comedy Club Гарик Харламов. «Ушел гений. Умер Михаил Жванецкий. Юмор осиротел», — написал комик в инстаграме.

Сергей Светлаков также посвятил публикацию Жванецкому:

Ушел единственный человек из прошлого, умевший осознавать настоящее и предвидеть будущее.
Сергей Светлаков

Резо Гигинеишвили признался, что был счастлив личному знакомству с народным артистом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ксения Собчак прокомментировала новость о смерти Михаила Жванецкого в своем телеграм-канале. Она вспомнила последнее живое выступление писателя, на котором ей удалось побывать до начала пандемии, и выразила соболезнования его родным и близким.

Была на его выступлении до коронавируса, на маленьком вечере. Он забывал что-то, иногда путался, но был прекрасен все равно — просто от своего масштаба. Смотреть на это было очень грустно и больно. Великий был человек.
Ксения Собчак

Воспоминаниями от общения с Жванецким поделился Леонид Парфенов. Он опубликовал архивное фото, сделанное в 1998 году.

Спасибо Вам за лучшие слова и личную интонацию.
Леонид Парфенов

Михаил Жванецкий — народный артист России и Украины. Он писал юмористические и сатирические миниатюры для других артистов, а также выступал сам с собственным материалом. С 2002 по 2019 год вел передачу «Дежурный по стране».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Алла Пугачева
Михаил Жванецкий
Самый первый, самый лучший Бонд: памяти Шона Коннери
Гарик Харламов
Сергей Светлаков
Дмитрий Певцов почтил память Николая Караченцова
Евгений Петросян
Игорь Николаев
Умерла 93-летняя народная артистка Ирина Скобцева
Максим Галкин
Дежурный по стране
Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан
Ксения Собчак
Леонид Парфенов
86-летний Михаил Жванецкий принял решение уйти со сцены
Умерла 82-летняя звезда «Игры престолов»
Продюсер рассказал о будущем «Ворониных» после смерти Клюева
Пересильд, Арзамасова и другие скорбят по Сергею Колтакову
Жена Смехова показала кадры с последних съемок Печерниковой
«Мы осиротели»: коллеги скорбят об уходе Бориса Клюева
Умерла сыгравшая в «Терминаторе 2» сестра-близнец Линды Хэмилтон
Умерла итальянская актриса Франка Валери
Умерла 104-летняя звезда фильма «Унесенные ветром»
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Тело пропавшей без вести актрисы Наи Риверы нашли в озере
Умерла жена Джона Траволты
33-летняя звезда сериала «Лузеры» пропала без вести
Памяти Эннио Морриконе: 8 бессмертных мелодий из фильмов
Умер сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» актер
Умерла режиссер популярных сериалов с Уизерспун и Энистон
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»
Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи»
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса
Голливудский актер Марк Блум умер из-за коронавируса
Звезда советского кино Инна Макарова умерла на 94-м году жизни
Актриса из «Секса в большом городе» умерла на 87-м году жизни
«Я очень счастливый человек»: какой мы запомним Галину Волчек
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек
Умерла автор песни из «Друзей»
Умер актер из сериала «Друзья»
Васильева, Эрнст, Ширвиндт простились с Марком Захаровым
Коллеги скорбят об ушедшей из жизни актрисе Александре Назаровой
Умерла актриса, озвучивавшая Минни Маус в мультфильмах Disney
Памяти Рутгера Хауэра: роли, с которыми он вошел в историю кино
Умерла 96-летняя итальянская кинодива Валентина Кортезе
Умер актер фильма «Люди в черном»
Умер 105-летний аниматор «Дамбо» Милтон Квон
В Москве простились с Аллой Покровской
Умер актер Андрей Харитонов
Умер актер Александр Кузнецов
Умер композитор песен «Прекрасное далеко» и «Крылатые качели»
Умерла Ирина Цывина
Актриса из «Облачного атласа» умерла в 16 лет
Стеблов, Кеосаян, Эрнст простились с Георгием Данелией
«Умер. Кончилось кино». 20 бессмертных цитат из фильмов Данелии
Стало известно, когда выйдет последний фильм с Булдаковым
Умер актер из «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков
Петросян не стал любимым юмористом россиян
Cкончалась актриса, сыгравшая девушку Бонда
Он придумал советское кино 60-х: умер Марлен Хуциев
Новые трейлеры
Комета Галлея
Мажор
Линия горизонта
Страна грез
Корона
Голос любви
Перевал Дятлова
Ваша честь
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Тест-драйв нового Kia Mohave — хорош ли флагман? Рамный внедорожник Kia серьёзно обновился, а мы выяснили, стоит ли он своих денег
Дети
Поклонники восхищаются новым фото Сергея Лазарева и его сына В сети уверены, что Никита растет очень красивым мальчиком
Леди
Вера Брежнева показала честное фото в боди Певица отказалась от фотошопа.
Hi-Tech
Летающий бетон. Эти кадры удивят каждого Посмотрите сами!
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь