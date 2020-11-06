«Юмор осиротел»: друзья и коллеги вспоминают Михаила Жванецкого

В Москве в возрасте 86 лет умер сатирик Михаил Жванецкий. В начале октября Жванецкий объявил, что покидает сцену. Свое решение он объяснил плохим самочувствием из-за возраста.
Друзья и коллеги артиста скорбят об утрате и вспоминают народного артиста в социальных сетях.
Одной из первых на печальную новость отреагировала Алла Пугачева. Она назвала Жванецкого своим другом:
Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце.
Вслед за певицей в соцсети высказался ее муж Максим Галкин.
Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. <...> Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы.
Новость об уходе Жванецкого в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал Евгений Петросян.
Мне кажется, что Михаил Михайлович Жванецкий физически покинул нас, но художественно он никогда нас не покинет. Его будут читать, и он будет звучать на телевидении, думаю, что не один десяток лет, останется в анналах как ярчайшая страница эстрадной драматургии.
Вспоминает артиста и музыкант Игорь Николаев. Он отметил, что смерть Жванецкого — это утрата для всего народа.
Не стало Михаила Жванецкого. Гениального. Мудрого. И такого близкого и дорогого. Помню все! А в памяти народа — давно разобранные на цитаты произведения классика!
Соболезнования по поводу кончины сатирика выразил резидент Comedy Club Гарик Харламов. «Ушел гений. Умер Михаил Жванецкий. Юмор осиротел», — написал комик в инстаграме.
Сергей Светлаков также посвятил публикацию Жванецкому:
Ушел единственный человек из прошлого, умевший осознавать настоящее и предвидеть будущее.
Резо Гигинеишвили признался, что был счастлив личному знакомству с народным артистом.
Ксения Собчак прокомментировала новость о смерти Михаила Жванецкого в своем телеграм-канале. Она вспомнила последнее живое выступление писателя, на котором ей удалось побывать до начала пандемии, и выразила соболезнования его родным и близким.
Была на его выступлении до коронавируса, на маленьком вечере. Он забывал что-то, иногда путался, но был прекрасен все равно — просто от своего масштаба. Смотреть на это было очень грустно и больно. Великий был человек.
Воспоминаниями от общения с Жванецким поделился Леонид Парфенов. Он опубликовал архивное фото, сделанное в 1998 году.
Спасибо Вам за лучшие слова и личную интонацию.
Михаил Жванецкий — народный артист России и Украины. Он писал юмористические и сатирические миниатюры для других артистов, а также выступал сам с собственным материалом. С 2002 по 2019 год вел передачу «Дежурный по стране».