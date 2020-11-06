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6 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Дима Билан вошел в жюри шоу талантов на «России 1»

Канал готовит к выходу новый сезон популярного проекта «Синяя птица»
6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

Дима Билан присоединился к жюри проекта «Синяя птица» — Всероссийского конкурса юных талантов. Певец рассказал, что давно следит за конкурсом и назвал свое назначение «вызовом» и «погружением в творчество»:

Новость
Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в «Голос»
Для меня это такой срез профессионализма, собрание талантливых детей, юных личностей. В моей жизни тоже были конкурсы, и я могу поставить себя на место участников. Я уверен, что каждый, кто выступает в проекте, находит свой путь, единомышленников, друзей, профессию.
Дима Билан

Билан заявил, что, как член жюри, он будет «отталкиваться прежде всего от своих вкусов и предпочтений в музыке, в танце и в других жанрах». «Я артист с большим опытом и многое видел. Но сейчас дети сделали такой гигантский скачок в развитии!» — добавил артист.

«Синяя птица» выходит с 2015 года. Участники конкурса — талантливые дети в возрасте от 5 до 15 лет: музыканты, танцоры, певцы, гимнасты и акробаты со всей России. Отобранные на кастинге участники распределяются по четырем командам, каждой из которых руководит известный артист, имеющий педагогический опыт. Победителем шоу становится самый стойкий и одаренный участник.

7.6
Синяя птица
2015/Россияшоу талантов
Моя оценка

Ведущей проекта является Дарья Златопольская, членами жюри — Николай Цискаридзе, Олег Погудин, Светлана Безродная. Дата премьеры нового сезона пока не сообщается.

Напомним, ранее Дима Билан занимал кресло наставника в популярных шоу «Первого канала» «Голос» и «Голос. Дети». В 2019 году певец сообщил о нежелании возвращаться к этой роли: «Мне кажется, я свое уже "отголосил". Просто устал. Тяжело все время быть честным».

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