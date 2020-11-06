Вышел первый тизер фильма «Мажор» с Прилучным

О том, что сериал получит новый сезон и полный метр, стало известно в 2019 году. Об этом рассказал сам Павел Прилучный. Позже один из продюсеров «Среды» Иван Самохвалов сообщил, что фильм готов к выходу в прокат, однако дата релиза пока остается неизвестной. Роли в полнометражном продолжении сериала исполнили Евгений Стычкин, Игорь Жижикин, Агния Дитковските.