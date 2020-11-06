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6 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Гагарина впервые получила большую роль в сериале: фото со съемок

Певица присоединилась к актерскому составу драмы «Бывшие»

Полина Гагарина появится в новом сезоне сериала «Бывшие», где сыграет одну из главных героинь. Для певицы, которая училась на актерском факультете Школы-студии МХАТ, это первая большая роль на экране.

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«Бывшие» — один из немногих русских сериалов, который я смотрела! Для меня стало огромной неожиданностью приглашение сниматься именно в этом сериале. Я очень рада этому совпадению, хотя в моей жизни случайностей не бывает.
Полина Гагарина

В конце второго сезона Яна (Любовь Аксенова) стала женой Кирилла Рогова (Анатолий Журавлев), эксцентричного бизнесмена из Кемерово. Илья (Денис Шведов) пытается оправиться после окончательного расставания с Яной. Необычная клиентка Елена, которую и воплотит на экране Полина Гагарина, —  писательница и популярный коуч с миллионами подписчиков помогает ему найти новую работу. 

Героиня Гагариной — ее полная противоположность: у нее совершенно другой характер и имидж. По признанию Полины, эти отличия ее заинтересовали и привлекли: ей было интересно сыграть героиню, столь не похожую на нее саму.

7.5
Бывшие
2018/Россиядрамамелодрама
Моя оценка

Первый сезон сериала «Бывшие» вышел в 2018 году. Помимо Дениса Шведова и Любови Аксеновой, роли в сериале исполняют Виталий Хаев, Наталья Рогожкина, Даниил Вахрушев и другие.

Премьера третьего сезона на видеоплатформе START запланирована на 2021 год.

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