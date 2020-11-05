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5 ноября 2020, Газета.Ruновость

Люди с инвалидностью осудили фильм «Ведьмы» с Хэтэуэй

Студия Warner Bros. заявила, что у авторов не было намерения оскорбить зрителей
Энн Хэтэуэй в фильме «Ведьмы»

Фильм «Ведьмы» обвинили в травле людей с инвалидностью, сообщает Deadline. В фильме ведьмы вынуждены носить перчатки, чтобы скрывать деформированные конечности, на которых не хватает пальцев — одну из особенностей ведьм.

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В соцсетях распространяется хэштег #NotAWitch, которым сопровождают посты с критикой. «Эти особенности есть у многих детей и взрослых, это их жизнь. Нельзя высмеивать их», — возмущаются пользователи соцсетей.

Кроме того, фильм осудила благотворительная организация Reach. В киностудии Warner Bros. заявили, что у авторов не было намерения оскорбить зрителей изображением фантастических персонажей. Художники планировали сделать пальцы ведьм похожими на кошачьи когти.

«Ведьмы» — экранизация одноименного романа Роальда Даля о мире, в котором злые и страшные ведьмы, жаждущие смерти детей, скрываются среди людей под видом миловидных на первый взгляд женщин. Герой этой истории — семилетний мальчик, который, благодаря своей мудрой бабушке, умеет опознавать ведьм и избегать контакта с ними. Но однажды судьба сталкивает его с Величайшей Самой Главной Ведьмой Всех Времен. Режиссером стал Роберт Земекис, главные роли исполнили Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи, Октавия Спенсер, Крис Рок

В широкий прокат лента вышла 29 октября.

5.2
Ведьмы
2020/США, Мексика12+комедиядетективприключениясемейныйфэнтези
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