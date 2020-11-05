75-летний Петросян вылечился от COVID-19

75-летний юморист Евгений Петросян вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил в инстаграме его адвокат Сергей Жорин.
По словам Жорина, повторный тест на заболевание оказался отрицательным:
Евгений Ваганович выздоровел и абсолютно здоров. Сегодня пришли результаты повторного теста на COVID-19. Результат — отрицательный
О коронавирусе у Петросяна стало известно в конце октября. Тогда артист утверждал, что чувствует себя хорошо и проходит обследование в больнице.
Евгений Петросян — артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР. Стал основателем таких юмористических программ, как «Кривое зеркало», «Юмор! Юмор! Юмор!», «Пародии! Пародии! Пародии!!!».