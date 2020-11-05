Максимова представила продолжение «257 причин, чтобы жить»

В кинотеатре «Пионер» состоялась премьера нового сезона сериала «257 причин, чтобы жить». Шоу представили исполнители главных ролей Полина Максимова, Роман Маякин, Александр Соколовский, Максим Лагашкин, Дарья Руденок, Елена Великанова и другие.
В продолжении драмеди Женя Короткова (Полина Максимова), чье жизнелюбие и чувство юмора не сломили даже несколько лет изнурительной борьбы с серьезной болезнью, встретит двух важных в ее судьбе людей: папу Александра (Андрей Федорцов), с которым давно не общалась, и нового поклонника Максима (Александр Соколовский).
Продюсер сериала Диана Тевосова зявила:
Сериал «257 причин, чтобы жить» у меня ассоциируется с правилом: цените и любите людей. Мы сегодня этого не делаем. И нужно проявлять сострадание друг к другу. Тем более в условиях пандемии, когда жизнь и болезнь идут так близко друг с другом, черное и белое сталкиваются. <...> Нужно любить людей, нужно их жалеть.
Ее поддержал Роман Маякин. Актер заявил, что нужно «относиться с любовью ко всему». «Нужно совершать поступки с любовью, относиться к людям с любовью», — отметил артист.
Первый сезон вышел весной 2020 года на сервисе Start, через несколько месяцев после премьеры стартовала работа над второй частью сериала. Режиссером по-прежнему выступает Максим Свешников («Отель Элеон»). Роль в сериале принесла Максимовой престижный приз .
Премьера продолжения «257 причин, чтобы жить» состоялась 4 ноября на сервисе Start.