Максимова представила продолжение «257 причин, чтобы жить»

Сериал «257 причин, чтобы жить» у меня ассоциируется с правилом: цените и любите людей. Мы сегодня этого не делаем. И нужно проявлять сострадание друг к другу. Тем более в условиях пандемии, когда жизнь и болезнь идут так близко друг с другом, черное и белое сталкиваются. <...> Нужно любить людей, нужно их жалеть.