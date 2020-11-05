Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
5 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

3-летнюю дочь Банщиковой подстригли для роли мальчика в «Ищейке»

Девочка снимается в сериале вместе с мамой
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В Геленджике стартовали съемки очередного, шестого сезона полюбившегося зрителям сериала «Ищейка» с Анной Банщиковой в главной роли. Как и в предыдущих сериях, вместе с мамой будет сниматься трехлетняя Маша — она играет сына Александры Ивановны Кушнир.

В своем инстаграме актриса показала процесс подготовки дочери к съемкам: девочке отстригли волосы и сделали ее прическу похожей на мальчишескую.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что впервые Маша появилась в кадре в возрасте полугода. С третьего сезона она исполняет в «Ищейке» роль мальчика, периодически участвуя в съемках вместе с мамой.

По словам продюсера сериала Дарьи Лавровой, Анна Банщикова, которая и ранее принимала самое активное участие в определении судьбы своей героини, теперь выступает в качестве полноправного соавтора проекта. 

В шестом сезоне зрителей ждут новые сюрпризы, запутанные детективные истории и, конечно, любовь! Жизнь вновь поставит нашу героиню перед важным личным выбором. Несмотря на то, что для Александры Кушнир работа и профессия всегда на первом месте, она все равно остается истинной женщиной, оберегающей семью и близких людей.

«Ищейка» — российская адаптация одноименного американского телесериала. Съемками проекта занимается кинокомпания StarMedia, шоу выходит на «Первом канале» с 2016 года. Помимо Банщиковой и ее дочери в сериале задействованы Александр Макогон, Владимир Николенко, Эдуард Чекмазов, Дмитрий Миллер и другие. В настоящее время отснято пять сезонов проекта, из которых четыре уже вышли на экраны. Юбилейный, пятый сезон, в скором времени также выйдет в эфир.

7.1
Ищейка
2016/Россиякомедиядетективный
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ищейка
Анна Банщикова
Добронравов, Брик и любовный треугольник: съемки сериала «Бомба»
Муцениеце показала себя на съемках сериала с Колокольниковым
«Первый канал» будет судиться с Садальским из-за «Голоса»
Киану Ривз побрился почти налысо для съемок в «Матрице 4»
Юлия Михалкова, Марина Александрова и Глюкоза снялись в шоу Шаца
Баста прокомментировал скандал вокруг его подопечной в «Голосе»
18-летний сын Умы Турман снялся в сериале «Очень странные дела»
Звезда «Кухни» довела Навку до слез на съемках шоу
Кристина Асмус мечтает побриться налысо для роли
Звезды «Улиц разбитых фонарей» воссоединились на съемках
Гоша Куценко пошутил на тему заражения коронавирусом
Звезды «Мстителей» встали на защиту «худшего Криса Голливуда»
Алексей Воробьев получил новую роль в Голливуде
Петров и Андреева играют мужа и жену в «Методе 2»: первые кадры
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова заразилась коронавирусом
Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России
Ревва в платье, Глюкоза в белье, Нагиев в парике: съемки комедии
Хмельницкая почтила память Марьянова и рассказала о книге о нем
11-летняя дочь Пересильд и Учителя получила новую роль в кино
Лобода поздравила подопечную из «Голоса. Дети» с важной победой
Дима Билан записал песню крокодила Гены для «Союзмультфильма»
Паттинсон в маске и неузнаваемый Фаррелл на съемках «Бэтмена»
Володина объяснила, почему не вернулась в шоу «Давай поженимся!»
Асмус пожаловалась на почти круглосуточные съемки в новом шоу
Пегова примерила неожиданный образ для шоу «Ледниковый период»
Ивлеева и Коваль в новом сезоне «Орла и решки»: фото со съемок
Паля перепутали с Петровым на съемках
Загитова рассказала о волнении на съемках «Ледникового периода»
Дуэйн Джонсон снова стал самым популярным актером в соцсети
Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати
Пенелопу Крус атаковали армяне и азербайджанцы за фото с флагом
Миронова и Белый снимаются в фильме Светлакова: первые фото
Пересильд на съемках фильма о любви: фото с площадки
Светлана Ходченкова снялась в откровенной комедии: первые кадры
13-летняя дочь Юлии Началовой впервые выступила на ТВ
Анна Семенович заразилась коронавирусом
Пересильд, Судзиловская, Бабенко на мероприятии ММКФ
Паулина Андреева показала кадры второго сезона «Метода»
Козловский приступил к съемкам своего нового фильма: первые фото
Ходченкова показала себя на съемках сериала с Матвеевым
«Половое воспитание» по-русски: Дарья Мороз на съемках сериала
Неузнаваемый Мэтт Дэймон вернулся к съемкам: фото с площадки
Бузова стала гостьей нового выпуска «Импровизации»
Шукшина и Щербаков вместе снялись в сериале: фото с площадки
Съемки «Аватара 2» закончены
Бузова стала героиней первого выпуска новой «Битвы экстрасенсов»
Бледанс, Безрукова, Банщикова: звезды на премьере в Москве
Бузова снимается в комедии солиста группы «Руки Вверх!»
Удовиченко и Андоленко играют бабушку и внучку в сериале
Пегова, Тодоренко, Загитова на съемках «Ледникового периода»
Новые трейлеры
Страна грез
Дублированный трейлер
Корона
Трейлер (англ.)
Голос любви
Дублированный трейлер
Перевал Дятлова
Трейлер
Ваша честь
Трейлер (англ.)
Новости со всех концов света
Дублированный трейлер
Выпускной
Трейлер (англ.)
Манк
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Трамп или Байден? Какие авто любят кандидаты в президенты У кандидатов в президенты США совершенно разные взгляды не только на политику, но и на автомобили. Мы расскажем, чем Трамп отличается от Байдена
Популярные темы на «Детях»
"Прожить или не прожить, вот в чем вопрос?" 353
Мама, я приемная? 201
100 лучших фильмов ужасов 123
Слон в посудной лавке 77
Леди
Как украсить дом к Новому году и сэкономить Приближается время волшебства (и крутых скидок!)
Здоровье
Как связаны рак и сердечно-сосудистые заболевания Почему специализация «кардиоонкология» набирает обороты.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь