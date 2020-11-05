3-летнюю дочь Банщиковой подстригли для роли мальчика в «Ищейке»

В Геленджике стартовали съемки очередного, шестого сезона полюбившегося зрителям сериала «Ищейка» с Анной Банщиковой в главной роли. Как и в предыдущих сериях, вместе с мамой будет сниматься трехлетняя Маша — она играет сына Александры Ивановны Кушнир.
В своем инстаграме актриса показала процесс подготовки дочери к съемкам: девочке отстригли волосы и сделали ее прическу похожей на мальчишескую.
Отметим, что впервые Маша появилась в кадре в возрасте полугода. С третьего сезона она исполняет в «Ищейке» роль мальчика, периодически участвуя в съемках вместе с мамой.
По словам продюсера сериала Дарьи Лавровой, Анна Банщикова, которая и ранее принимала самое активное участие в определении судьбы своей героини, теперь выступает в качестве полноправного соавтора проекта.
В шестом сезоне зрителей ждут новые сюрпризы, запутанные детективные истории и, конечно, любовь! Жизнь вновь поставит нашу героиню перед важным личным выбором. Несмотря на то, что для Александры Кушнир работа и профессия всегда на первом месте, она все равно остается истинной женщиной, оберегающей семью и близких людей.
«Ищейка» — российская адаптация одноименного американского телесериала. Съемками проекта занимается кинокомпания StarMedia, шоу выходит на «Первом канале» с 2016 года. Помимо Банщиковой и ее дочери в сериале задействованы Александр Макогон, Владимир Николенко, Эдуард Чекмазов, Дмитрий Миллер и другие. В настоящее время отснято пять сезонов проекта, из которых четыре уже вышли на экраны. Юбилейный, пятый сезон, в скором времени также выйдет в эфир.