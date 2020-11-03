Безруков с женой, Кожевникова и другие звезды на премьере

Картина рассказывает о подвиге подольских курсантов артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой.

Картина рассказывает о подвиге подольских курсантов артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой.

Получив приказ оборонять Ильинский рубеж и сдерживать натиск фашистов до прихода подкрепления, совсем еще молодые солдаты героически стояли против врагов ценой собственных жизней. Несмотря на многократно превышающие силы немцев, подольские курсанты преградили им путь к Москве на две недели.