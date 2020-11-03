Безруков с женой, Кожевникова и другие звезды на премьере

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Подольские курсанты». Картину представили режиссер Вадим Шмелев («Лектор»), продюсер Игорь Угольников и актеры Сергей Безруков (на красной дорожке его поддержала жена Анна Матисон), Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Любовь Константинова, Олег Отс, Дмитрий Соломыкин, Сергей Бондарчук-младший и многие другие.
Первыми зрителями стали Мария Кожевникова, Мария Аронова, Дарья Повереннова, Ольга Кабо, Агата Муцениеце, Светлана Иванова и Джаник Файзиев, Владимир Познер, Леонид Ярмольник, Дмитрий Дибров с женой Полиной, Валерий Сюткин, Резо Гигинеишвили.
Получив приказ оборонять Ильинский рубеж и сдерживать натиск фашистов до прихода подкрепления, совсем еще молодые солдаты героически стояли против врагов ценой собственных жизней. Несмотря на многократно превышающие силы немцев, подольские курсанты преградили им путь к Москве на две недели.
В прокат фильм выходит 4 ноября.