Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
3 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Безруков с женой, Кожевникова и другие звезды на премьере

В столице показали военную драму «Подольские курсанты»
35
фотографий
35
фотографий
35
фотографий

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Подольские курсанты». Картину представили режиссер Вадим Шмелев («Лектор»), продюсер Игорь Угольников и актеры Сергей Безруков (на красной дорожке его поддержала жена Анна Матисон), Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Любовь Константинова, Олег Отс, Дмитрий Соломыкин, Сергей Бондарчук-младший и многие другие.

Первыми зрителями стали Мария Кожевникова, Мария Аронова, Дарья Повереннова, Ольга Кабо, Агата Муцениеце, Светлана Иванова и Джаник Файзиев, Владимир Познер, Леонид Ярмольник, Дмитрий Дибров с женой Полиной, Валерий Сюткин, Резо Гигинеишвили.

Картина рассказывает о подвиге подольских курсантов артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой.

Получив приказ оборонять Ильинский рубеж и сдерживать натиск фашистов до прихода подкрепления, совсем еще молодые солдаты героически стояли против врагов ценой собственных жизней. Несмотря на многократно превышающие силы немцев, подольские курсанты преградили им путь к Москве на две недели.

В прокат фильм выходит 4 ноября.

Подольские курсанты
2020/Россия12+драмавоенныйисторический
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Мария Аронова
Анна Матисон
Екатерина Волкова, Рина Гришина и другие на премьере в Москве
Игорь Угольников
Евгений Дятлов
Муцениеце показала себя на съемках сериала с Колокольниковым
Джаник Файзиев
Валерий Сюткин
Зудина с сыном и Седокова на премьере спектакля Богомолова
Даниил Спиваковский
Подольские курсанты
Виторган с возлюбленной, Безрукова и другие на премьере в Москве
Сергей Безруков
Ольга Кабо
Матвеев и Старшенбаум представили «Шерлока в России»
Дмитрий Дибров
Сергей Бондарчук-мл.
Ходченкова на премьере нового фильма со своим участием
Владимир Познер
Мария Кожевникова
Валюшкина, Макаревич с женой, Виторган на премьере комедии
Дарья Повереннова
Агата Муцениеце
Зудина с детьми, Навка, Муцениеце на премьере «Доктора Лизы»
Резо Гигинеишвили
Светлана Иванова
Ревенко, Лядова и Вдовиченков на премьере фильма с Асмус
Валдис Пельш
Леонид Ярмольник
Нагиев представил комедию «Гудбай, Америка»
Алексей Бардуков
Зудина, Матвеев, Гусева на премьере «Шерлока в России»
Меньшова с мужем, Певцов и Дроздова на премьере в «Современнике»
Зудина, Боярская, Снигирь, Цыганов: звезды на открытии ММКФ 2020
Куркова, Судзиловская, Янковский на премьере «Хандры»
Светлане Ивановой — 35: роли, за которые ее полюбили
Бледанс, Безрукова, Банщикова: звезды на премьере в Москве
Петров и Милославская вместе представили «Стрельцова»
Бузова, Безрукова, Хмельницкая на премьере мюзикла в Москве
«Кинотавр 2020»: Ходченкова, Варнава, Молочников и первые призы
Бледанс, Безрукова, Бочкарева на премьере фильма
Бланшетт, дочь Турман: звезды на самых ярких премьерах в Венеции
Бледанс, Голубкина, Апексимова с дочерью на кинопремьере
От Янковского до Софьи Эрнст: все звезды МХТ на открытии сезона
Высоцкая и Кончаловский представили совместный фильм в Венеции
Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта
Шмыкова, Ревенко и другие молодые звезды на премьере в Москве
Бланшетт, Суинтон, сын Делона на открытии фестиваля в Венеции
Ревва, Тарасова, Летучая на премьере «Довода» в Москве
Такшина, Смехова и другие звезды с детьми на показе мультфильма
Муцениеце, Глюкоза, Тодоренко с мужем снялись в телешоу
Светлана Иванова с мужем представили «Вратаря Галактики»
Файзиев объяснил, почему не вырезал кадры с Ефремовым из фильма
Пегова, Банщикова с сыном, Безрукова на премьере фильма в Москве
Павел Прилучный ищет новую актрису в свой сериал
Сын Нагиева представил фильм с Прилучным
Зудина, Собчак, Ефремов на премьере сериала Богомолова
Дочь Реввы, Такшина, Борщева: звезды на премьере мультфильма
Бледанс, Безрукова, дочери Меладзе на премьере в Москве
Бурковский и Гладких представили «Красотку в ударе»
Толкалина с дочерью, Добронравов, Безрукова на премьере фильма
Мороз, Ефремов-мл. и другие на премьере сериала «Хватит!»
Светлана Иванова показала себя в военной форме на съемках
Хакамада, Епифанцев, Гребенщикова на премьере в Москве
От Чеховой до Вербицкой: звезды на показе «Русалки в Париже»
Семенович, Шпица, Безрукова на первой после карантина премьере
Светлана Иванова показала дочь на съемках ее первого фильма
Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова
55-летняя Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Италии
Безрукова, Александрова и другие на премьере «Красотки в ударе»
Муцениеце, Безрукова, Судзиловская на открытии кинофестиваля
Новые трейлеры
Страна грез
Дублированный трейлер
Корона
Трейлер (англ.)
Голос любви
Дублированный трейлер
Перевал Дятлова
Трейлер
Ваша честь
Трейлер (англ.)
Новости со всех концов света
Дублированный трейлер
Выпускной
Трейлер (англ.)
Манк
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
10 звезд аукциона: самые дорогие авто коллекционера-мошенника Недавно завершился онлайн-аукцион, в котором распродали 240 автомобилей, некогда принадлежащих американскому бизнесмену. Представляем десятку самых дорогих
Дети
Актрисы, которые снимались в кино беременными (вы удивитесь!) Кто из звездных мам работал во время ожидания малыша? Смотрите в галерее
Леди
22-летний красавец-внук Пугачевой произвел фурор в сети (фото) Молодой человек восхитил сеть.
Hi-Tech
Эти вещи придумали в Америке (но вы могли об этом не знать) В некоторые факты трудно поверить
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь