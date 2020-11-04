Добронравов, Брик и любовный треугольник: съемки сериала «Бомба»

Это довольно редкий фильм. Он про ученых, не про военных, не про героев спецслужб, не про людей, которые бросались под пулеметы, а про тех, кто сидел в кабинетах и решал очень сложные научные и производственные задачи. Я считаю, что в первую очередь это, конечно, история про мозги.