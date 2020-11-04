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4 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Добронравов, Брик и любовный треугольник: съемки сериала «Бомба»

Актеры исполняют главные роли в теледраме про советских физиков
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Телеканал «Россия 1» готовит к показу сериал «Бомба», производством которого занимался продюсерский центр Валерия Тодоровского. Главные роли в проекте исполнили Виктор Добронравов, Аглая Тарасова, Евгений Ткачук, Евгения Брик, Наталья Суркова, Александр Лыков. Режиссером стал Игорь Копылов («Ржев»).

Главный герой — ученый (Ткачук), который попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией. Благодаря лучшему другу и коллеге (Добронравов), рекомендовавшему его в секретный проект, герою удается вернуться в Москву, где он узнает, что пока он был в лагере, его невеста (Брик) успела стать женой того самого друга. Несмотря на личную драму, молодым ученым предстоит работать вместе. 

Продюсер сериала Валерий Тодоровский отметил:

Новость
Валерий Тодоровский — о Козловском, Петрове и гипнозе
Это довольно редкий фильм. Он про ученых, не про военных, не про героев спецслужб, не про людей, которые бросались под пулеметы, а про тех, кто сидел в кабинетах и решал очень сложные научные и производственные задачи. Я считаю, что в первую очередь это, конечно, история про мозги.
Валерий Тодоровский

Тем не менее Тодоровский подчеркивает, что в основе сериала лежит «мощная мелодрама» и он переполнен «человеческими страстями».

Премьера сериала «Бомба» состоится 9 ноября в 21:20 на канале «Россия 1».

Бомба
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