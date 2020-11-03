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3 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

7-летний сын Рудковской получил свою первую роль в сериале

Саша Плющенко снялся в новом сезоне проекта «Чума!»

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша снялся в эпизодической роли в новом сезоне сериала «Чума!». 7-летнего мальчика позвала на съемки Тина Канделаки, которая является одним из продюсеров шоу.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео, размещенном в инстаграме, Плющенко говорит, что ему нравится сниматься, хотя это его первая работа. Он подписал публикацию:

Скоро смотрите меня в самом нашумевшем сериале «Чума!».

Сериал «Чума!» рассказывает о жителях вымышленного средневекового городка Нищбург, запертых в замке на карантин. В комедии задействованы Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Мария Горбань, Иван Охлобыстин, Дмитрий Красилов, Сергей Шнуров. Первый сезон стартовал на платформе ivi 29 мая.

Во втором сезоне зрители увидят, как жители Нищбурга справляются со второй волной карантина. К касту присоединились Кирилл Нагиев, Алина Алексеева, Дмитрий Колчин. Новые эпизоды выходят с 30 октября.

Смотрите кадры из сериала

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