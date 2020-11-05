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5 ноября 2020
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Кино Mail.ru
статья
Юбилеи
Тильде Суинтон — 60: самые эксцентричные перевоплощения актрисы
Рок-звезда, вампирша, ангел, снежная королева и 80-летний старик: вспоминаем самые значимые, яркие и необычные роли главной инопланетянки Голливуда
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фотография
31
фотография
31
фотография
Тильда Суинтон получила почетный приз на кинофестивале в Венеции
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