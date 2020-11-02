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2 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Главную роль в первом фильме, снятом в космосе, сыграет женщина

Актрису выберут по итогам всероссийского кастинга
МКС (Международная космическая станция) | Источник: Legion-Media.ru

Стало известно, что главную роль в первом фильме, снятом в космосе, исполнит женщина. «Первый канал» сообщает, что такое решение было принято продюсерами картины, в числе которых Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст и Эдуард Илоян.

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Изначально создатели ленты рассматривали два варианта сценария и планировали провести два отбора — мужской и женский. Однако в итоге они пришли к выводу, что второй образ будет более выигрышным.

Съемки, которые пройдут на МКС, запланированы на осень 2021 года. В ближайшее время стартует всероссийский кастинг, по итогам которого будет выбрана актриса на главную роль и ее дублер.

Картина с рабочим названием «Вызов» станет первым в истории художественным фильмом, снятым в космосе. Это совместный проект «Первого канала», «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White («Кухня», «Фитнес», «ИП Пирогова»). Режиссером выступит Клим Шипенко, снявший успешные ленты «Холоп», «Салют-7» и «Текст».

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