Главную роль в первом фильме, снятом в космосе, сыграет женщина

Стало известно, что главную роль в первом фильме, снятом в космосе, исполнит женщина. «Первый канал» сообщает, что такое решение было принято продюсерами картины, в числе которых Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст и Эдуард Илоян.
Изначально создатели ленты рассматривали два варианта сценария и планировали провести два отбора — мужской и женский. Однако в итоге они пришли к выводу, что второй образ будет более выигрышным.
Съемки, которые пройдут на МКС, запланированы на осень 2021 года. В ближайшее время стартует всероссийский кастинг, по итогам которого будет выбрана актриса на главную роль и ее дублер.
Картина с рабочим названием «Вызов» станет первым в истории художественным фильмом, снятым в космосе. Это совместный проект «Первого канала», «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White («Кухня», «Фитнес», «ИП Пирогова»). Режиссером выступит Клим Шипенко, снявший успешные ленты «Холоп», «Салют-7» и «Текст».