Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
2 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Дмитрий Шепелев пришел на «Матч ТВ»

Ведущий показал кадры со съемок передачи «Все на матч!»

Дмитрий Шепелев пришел на программу «Все на матч!», которая выходит на телеканале «Матч ТВ». В инстаграме он опубликовал кадры из студии, на которых, среди прочего, запечатлен вместе с ведущей передачи Марией Орзул.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сториз Шепелев показал отрывок из беседы с журналисткой, в котором признался, что «ничего не понимает в спорте», а также в шутку спросил, зачем Орзул позвала его в программу. О том, в какой роли пришел на передачу, ведущий не уточнил.

«Все на матч!» — ежедневная аналитическая программа, предназначенная для всех, кто интересуется спортом. В каждом выпуске освещаются важнейшие события в спортивном мире, на шоу приглашают известных людей, которые обсуждают с ведущими актуальные мероприятия. Кроме того, зрителей ждет серьезная аналитика от ведущих спортивных экспертов.

Шепелев ранее работал на «Первом канале» и вел передачи «Достояние республики», «Минута славы», «Можешь? Спой!», «На самом деле». Кроме того, у ведущего был свой онлайн-проект о воспитании дете. В феврале 2020 года стало известно об уходе Шепелева с «Первого канала». В июле шоумен стал ведущим нового семейного шоу «Ты как я» на ТНТ, премьера которого состоялась в сентябре.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дмитрий Шепелев
Все на матч!
Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени
Дмитрий Шепелев высказался об уходе с «Первого канала»
Волкова пришла с дочкой на съемки нового шоу Шепелева
Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ
Дмитрий Шепелев устроился на новую работу и показал фото
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Шепелеву нашли замену в шоу «На самом деле»
Дмитрий Шепелев уходит с «Первого канала»
Дмитрий Шепелев объяснил, почему запускает новое шоу
Асмус, Шепелев, Собчак на премьере фильма «Текст»
Тодоренко, Шепелев, Подкаминская на вручении премии ТЭФИ
«Пусть говорят» пригрозили судом из-за выпуска про Заворотнюк
Шепелев разоблачил отравление Алибасова
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске
Хилькевич стала героиней нового шоу Шепелева
«Стоп, Андрей!» Певицу Славу возмутили шоу Малахова и Борисова
Самые влиятельные звезды российского ТВ: тогда и сейчас
Дмитрий Шепелев получил роль в кино
Барановская, Шепелев, Безрукова на вручении премии киножурнала
Дмитрий Шепелев впервые озвучил мультфильм
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове
Шепелев обошел Малахова и стал ведущим самого популярного шоу
88-летний Иван Краско разоблачил шоу Дмитрия Шепелева
Шоу Шепелева помогло Звереву-младшему найти родную мать
Дмитрий Шепелев заставит детей российских звезд говорить правду
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Новые трейлеры
Страна грез
Дублированный трейлер
Корона
Трейлер (англ.)
Голос любви
Дублированный трейлер
Перевал Дятлова
Трейлер
Ваша честь
Трейлер (англ.)
Новости со всех концов света
Дублированный трейлер
Выпускной
Трейлер (англ.)
Манк
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Японец за год изменился до неузнаваемости, сбросив 65 кг Кардинальные перемены
Популярные темы на «Детях»
А как надо было? 1603
Польша запретила аборты даже по порокам плода? 572
Хочу денег (( 553
У подруги проблемы с дочерью.... 551
Леди
22-летний красавец-внук Пугачевой произвел фурор в сети (фото) Молодой человек восхитил сеть.
Hi-Tech
Для чего нужен новый умный гаджет Xiaomi Цену объявят позже
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь