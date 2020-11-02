Дмитрий Шепелев пришел на «Матч ТВ»

Дмитрий Шепелев пришел на программу «Все на матч!», которая выходит на телеканале «Матч ТВ». В инстаграме он опубликовал кадры из студии, на которых, среди прочего, запечатлен вместе с ведущей передачи Марией Орзул.
В сториз Шепелев показал отрывок из беседы с журналисткой, в котором признался, что «ничего не понимает в спорте», а также в шутку спросил, зачем Орзул позвала его в программу. О том, в какой роли пришел на передачу, ведущий не уточнил.
«Все на матч!» — ежедневная аналитическая программа, предназначенная для всех, кто интересуется спортом. В каждом выпуске освещаются важнейшие события в спортивном мире, на шоу приглашают известных людей, которые обсуждают с ведущими актуальные мероприятия. Кроме того, зрителей ждет серьезная аналитика от ведущих спортивных экспертов.
Шепелев ранее работал на «Первом канале» и вел передачи «Достояние республики», «Минута славы», «Можешь? Спой!», «На самом деле». Кроме того, у ведущего был свой онлайн-проект о воспитании дете. В феврале 2020 года стало известно об уходе Шепелева с «Первого канала». В июле шоумен стал ведущим нового семейного шоу «Ты как я» на ТНТ, премьера которого состоялась в сентябре.