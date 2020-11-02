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2 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Екатерина Волкова, Рина Гришина и другие на премьере в Москве

Звезды посетили показ триллера «Кольская сверхглубокая»
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18
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В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера мистического триллера Арсения Сюхина «Кольская сверхглубокая». Картину представили снявшиеся в ней актеры — Милена Радулович, Никита Дювбанов, Николай Ковбас и Сергей Иванюк.

Гостями показа стали Аглая Тарасова, Дарья Повереннова, Екатерина Волкова, Даниил Белых, Янина Студилина с мужем Александром Роднянским-мл., Рина Гришина, Борис Дергачев, Сергей Сафронов и многие другие.

Фильм приурочен к 50-летию со дня начала бурения легендарной Кольской сверхглубокой скважины, внесенной в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору.
Кольская сверхглубокая
2020/Россия16+ужасы
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Сюжет триллера основывается на легенде, согласно которой в 1984 году на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, похожие на крики множества голосов. После этих событий объект закрыли. Создатели фильма предлагают свою версию событий. Лента рассказывает о небольшой исследовательской группе, отправившейся под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. 

Фильм выйдет в широкий прокат 4 ноября.

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