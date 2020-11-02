Екатерина Волкова, Рина Гришина и другие на премьере в Москве

Фильм приурочен к 50-летию со дня начала бурения легендарной Кольской сверхглубокой скважины, внесенной в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору.

Фильм приурочен к 50-летию со дня начала бурения легендарной Кольской сверхглубокой скважины, внесенной в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору.

Сюжет триллера основывается на легенде, согласно которой в 1984 году на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, похожие на крики множества голосов. После этих событий объект закрыли. Создатели фильма предлагают свою версию событий. Лента рассказывает о небольшой исследовательской группе, отправившейся под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире.