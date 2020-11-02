Екатерина Волкова, Рина Гришина и другие на премьере в Москве

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера мистического триллера Арсения Сюхина «Кольская сверхглубокая». Картину представили снявшиеся в ней актеры — Милена Радулович, Никита Дювбанов, Николай Ковбас и Сергей Иванюк.
Гостями показа стали Аглая Тарасова, Дарья Повереннова, Екатерина Волкова, Даниил Белых, Янина Студилина с мужем Александром Роднянским-мл., Рина Гришина, Борис Дергачев, Сергей Сафронов и многие другие.
Сюжет триллера основывается на легенде, согласно которой в 1984 году на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, похожие на крики множества голосов. После этих событий объект закрыли. Создатели фильма предлагают свою версию событий. Лента рассказывает о небольшой исследовательской группе, отправившейся под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире.
Фильм выйдет в широкий прокат 4 ноября.