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2 ноября 2020, Российская газетановость

22-летняя дочь Умы Турман снимется в фильме вместе с отцом

Майя и Итан Хоук сыграют отца и дочь
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7
фотографий
7
фотографий

Майя Хоук, дочь Умы Турман, снимется вместе со своим отцом Итаном Хоуком в романтической комедии Revolver, посвященной легендарной группе The Beatles. Режиссером нового фильма выступает Эндрю Стэнтон («ВАЛЛ·И», «В поисках Немо»), а сценарий написала Кейт Трефри («Очень странные дела»).

Как сообщает Daily Mail, художественный фильм вдохновлен малоизвестной историей из жизни «ливерпульской четверки». 27 июня 1966 года самолет с музыкантами The Beatles из-за тайфуна совершил вынужденную посадку в Анкоридже, на Аляске, где участникам группы пришлось задержаться. В городе началась новая волна «битломании», к тому же в 1966 году группа выпустила очередной удачный альбом под названием Revolver (к которому и отсылает назавание ленты).

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Примечательно, что главные герои нового фильма не сами музыканты, а учащаяся старших классов Джейн, роль которой и исполнит Майя Хоук. Итан Хоук сыграет ее экранного отца.

По сюжету ленты, девушка влюблена в гитариста The Beatles Джорджа Харрисона и мечтает о том, чтобы он стал ее первым мужчиной. Пока музыканты общаются с горожанами, ходят по улицам, обедают в кафе, раздают автографы, Джейн активно старается обратить на себя внимание спокойного и уравновешенного Джорджа, которому сейчас не до отношений, даже кратковременных. Но Джейн не унывает и ищет все новые способы привлечь его внимание.

В фильме будет много юмора, атмосферы 60-х и, как ожидается, вдоволь замечательной музыки (если удастся решить все проблемы с авторскими правами). Дата выхода комедии пока не известна.

Напомним, ранее стало известно, что 18-летний сын Умы Турман и Итана Хоука Левон снимается в новом сезоне сериала «Очень странные дела», где ранее сыграла его сестра.

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