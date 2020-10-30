Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати и Крида

Сергей Безруков снялся в совместном клипе Тимати , Егора Крида и Джигана на песню «Роллс Ройс». Персонаж, в образе которого актер появился в музыкальном видео, многим пользователям сети напомнил Сашу Белого из сериала « Бригада ». Примечательно, что музыканты в клипе играют гангстеров.

Ранее звезда «Бригады» заявил о нежелании возвращаться к образу Саши Белого и сниматься в продолжении популярного сериала. При этом несколько лет назад на съемках своего первого клипа актер перевоплощался в любимого многими российскими зрителями персонажа.