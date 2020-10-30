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30 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати и Крида

Образ актера напомнил зрителям о герое популярного сериала
Сергей Безруков в клипе на песню «Роллс Ройс»

Сергей Безруков снялся в совместном клипе Тимати, Егора Крида и Джигана на песню «Роллс Ройс». Персонаж, в образе которого актер появился в музыкальном видео, многим пользователям сети напомнил Сашу Белого из сериала «Бригада». Примечательно, что музыканты в клипе играют гангстеров.

Ранее звезда «Бригады» заявил о нежелании возвращаться к образу Саши Белого и сниматься в продолжении популярного сериала. При этом несколько лет назад на съемках своего первого клипа актер перевоплощался в любимого многими российскими зрителями персонажа.

7.7
Бригада
2002/Россия18+драмабоевиккриминал
Моя оценка

Многосерийная криминальная драма «Бригада» вышла на экраны в 2002 году. Помимо Безрукова, роли в сериале исполняли Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин и другие.

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