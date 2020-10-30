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30 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Вылечившаяся от коронавируса Кристина Асмус вернулась к работе

Актриса отправилась в Санкт-Петербург ради участия в иммерсивном шоу
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Кристина Асмус, которая в середине октября заразилась коронавирусом, поборола недуг. В инстаграме актриса сообщила, что ее тест показал отрицательный результат, и она незамедлительно вернулась к работе в театре:

Новость
Асмус пожаловалась на почти круглосуточные съемки в новом шоу
Ура! С ковидом покончено! Трешачок позади. Тесты все отрицательные. Вышла сегодня из восемнадцатидневного заточения и уже активно в строю! Только что приехала в Питер! И мчу на репетицию!

Звезда «Интернов» учтонила, что задействована в иммерсивном шоу «Вернувшиеся», премьера которого назначена на 31 октября и 1 ноября. Спектакли пройдут в особняке на Дворцовой набережной.

Кристина Асмус — актриса и телеведущая. Снималась в фильмах «Текст», «А зори здесь тихие…», «Дублер», «Zолушка». Осенью 2020 года лента с ее участием Kitoboy, которая рассказывает о чукотском парне, влюбившемся в девушку из видеочата, взяла приз на фестивале в Венеции.

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