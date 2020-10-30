Вылечившаяся от коронавируса Кристина Асмус вернулась к работе

Кристина Асмус, которая в середине октября заразилась коронавирусом, поборола недуг. В инстаграме актриса сообщила, что ее тест показал отрицательный результат, и она незамедлительно вернулась к работе в театре:
Ура! С ковидом покончено! Трешачок позади. Тесты все отрицательные. Вышла сегодня из восемнадцатидневного заточения и уже активно в строю! Только что приехала в Питер! И мчу на репетицию!
Звезда «Интернов» учтонила, что задействована в иммерсивном шоу «Вернувшиеся», премьера которого назначена на 31 октября и 1 ноября. Спектакли пройдут в особняке на Дворцовой набережной.
Кристина Асмус — актриса и телеведущая. Снималась в фильмах «Текст», «А зори здесь тихие…», «Дублер», «Zолушка». Осенью 2020 года лента с ее участием Kitoboy, которая рассказывает о чукотском парне, влюбившемся в девушку из видеочата, взяла приз на фестивале в Венеции.