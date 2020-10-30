Бывшая возлюбленная Тимати станет ведущей нового шоу на ТНТ

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова вместе с Гошей Карцевым и Александром Гудковым будет вести новое реалити-шоу «Ты – топ-модель!» на ТНТ. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на презентацию проектов телеканала. Примечательно, что сам Тимати после расставания с Решетовой стал героем нового сезона реалити «Холостяк» на том же канале.
Шоу «Ты – топ-модель!» будет аналогом оригинального формата America’s Next Top Model («Топ-модель по-американски»). По условиям проекта, участниц ждут сложные испытания — как физические, так и эмоциональные, в результате которых они преобразятся и получат шанс стать профессиональными моделями. Издание приводит слова Решетовой о посыле передачи:
Это шоу о том, что устаревшие стандарты и правила можно изменить. Индустрии высокой моды в России нет. Нас это не устраивает, поэтому мы найдем тех, кто станет лицом нашей страны на мировой арене.
Кастинг в шоу стартовал в конце октября. Создатели проекта приглашают на отбор девушек от 18 лет, подчеркивая, что крайний возраст и вес кандидаток не имеет значения. Участницы посоревнуются за приз в 3 млн рублей и работу мечты.
Дата премьеры шоу пока не известна.