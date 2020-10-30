Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
30 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Бывшая возлюбленная Тимати станет ведущей нового шоу на ТНТ

Анастасия Решетова будет работать над программой «Ты – топ-модель!»
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова вместе с Гошей Карцевым и Александром Гудковым будет вести новое реалити-шоу «Ты – топ-модель!» на ТНТ. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на презентацию проектов телеканала. Примечательно, что сам Тимати после расставания с Решетовой стал героем нового сезона реалити «Холостяк» на том же канале.

Шоу «Ты – топ-модель!» будет аналогом оригинального формата America’s Next Top Model («Топ-модель по-американски»). По условиям проекта, участниц ждут сложные испытания — как физические, так и эмоциональные, в результате которых они преобразятся и получат шанс стать профессиональными моделями. Издание приводит слова Решетовой о посыле передачи:

Новость
Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени
Это шоу о том, что устаревшие стандарты и правила можно изменить. Индустрии высокой моды в России нет. Нас это не устраивает, поэтому мы найдем тех, кто станет лицом нашей страны на мировой арене.

Кастинг в шоу стартовал в конце октября. Создатели проекта приглашают на отбор девушек от 18 лет, подчеркивая, что крайний возраст и вес кандидаток не имеет значения. Участницы посоревнуются за приз в 3 млн рублей и работу мечты.

Дата премьеры шоу пока не известна.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ты — топ-модель!
Анастасия Решетова
Полина Максимова завоевала награду в Каннах за роль в сериале
Тимати
«Дом 2» закрывает площадку на Сейшельских островах
Асмус пожаловалась на почти круглосуточные съемки в новом шоу
Харламов высмеял Асмус в собственной версии «Холостяка»
Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати
Тимати стал новым «Холостяком»
Бузова стала гостьей нового выпуска «Импровизации»
Бузова стала героиней первого выпуска новой «Битвы экстрасенсов»
Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени
Ивлеева приняла участие в шоу «Танцы»
Муцениеце, Глюкоза, Тодоренко с мужем снялись в телешоу
Дмитрий Шепелев высказался об уходе с «Первого канала»
Асмус примерила необычный образ на съемках шоу: первые фото
Ефремов с Иваковой, Михалкова, Глюкоза на съемках нового шоу
Гарик Харламов играет гусара Рыльского в новом сериале
Павел Воля стал ведущим нового шоу на ТНТ
Гагарина, Zivert, Хилькевич приняли участие в музыкальном шоу
Дружинин, Мигель и новые участники на съемках шоу «Танцы»
Троянова, Суркова, Борисов: первые кадры нового сезона «Ольги»
Волкова пришла с дочкой на съемки нового шоу Шепелева
Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ
В «Дом 2» ищут нового ведущего
Финалист проекта «Замуж за Бузову» стал ведущим на ТНТ
Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале
«Лучше бы к Собчак сходила»: Ивлеева недовольна популярным шоу
Униженный в Comedy Club россиянин выиграл суд против шоу
Любовь Успенская ради Яббарова пришла на «Дом 2»
Названа новая ведущая «Дома 2»
Стало известно, кого выбрал Криворотов в финале «Холостяка»
Новый сезон шоу «Танцы» станет последним
Бузова раскрыла секрет популярности «Дома 2»
Герой шоу «Холостяк» получил травму на съемках
ТНТ ищет участников от 18 до 88 в реалити «Золото Геленджика»
15 лет Comedy Club: как изменились звезды популярного шоу
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Тарасова и Стычкин играют пару: фото со съемок новой комедии
Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала
Валерия показала себя в маске на съемках нового шоу
Участником шоу «Холостяк» станет мужчина в образе женщины
Наставник шоу «Танцы» Мигель станет режиссером сериала
Участница «Плана Б» пришла на шоу «Холостяк»
BBC снимет шоу по «Фантастическим тварям»
Пугачева и «Богемская рапсодия»: что смотреть по ТВ на каникулах
Батрутдинов вслед за Бузовой не выбрал никого в финале реалити
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
Третий «Полицейский с Рублевки» будет мюзиклом
Сериал «Слуга народа» с Зеленским убрали из российского эфира
Ургант с женой поддержали Мартиросяна на его стендап-шоу
Валентина Рубцова призналась, что стала заложницей одной роли
Новые трейлеры
Корона
Голос любви
Перевал Дятлова
Ваша честь
Новости со всех концов света
Выпускной
Манк
Райя и последний дракон
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Блейк Лайвли потроллила Райана Рейнольдса на его день рождения Шутит - значит любит
Популярные темы на «Детях»
А как надо было? 1452
Бюджет раздельный/совместный. Начало отношений. 984
Муж предлагает брачный договор 677
Польша запретила аборты даже по порокам плода? 548
Леди
Брэд Питт расстался с 27-летней возлюбленной Актер и модель, по данным СМИ, больше не вместе
Hi-Tech
Зачем люди стали прокладывать стены фольгой (фото) Новый способ защиты?
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь