Россияне назвали самого страшного героя хорроров

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Российские зрители считают Фредди Крюгера, героя культовой хоррор-франшизы «Кошмар на улице Вязов», самым страшным персонажем фильмов ужасов. Такие данные приводит проект Кино Mail.ru, ранее предложивший своим пользователям принять участие в соответствующем опросе. Респонденты выбирали между двенадцатью злодеями из наиболее популярных хорроров, а также могли предложить собственные варианты.

На втором месте рейтинга персонажей, которых больше всего боятся зрители, оказался жуткий клоун Пеннивайз из серии фильмов «Оно». Примечательно, что мнения по поводу лидера списка у мужчин и женщин разделились: последних все же несколько больше пугает клоун Пеннивайз (19,6%), чем Крюгер (19,2%), однако при подсчете общего рейтинга Крюгер набрал наибольшее количество голосов (23%).

Замыкает «страшную» тройку Джиперс Криперс, главный герой одноименных ужастиков. Четвертое и пятое места заняли соответственно девочка Самара Морган из «Звонка» и Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят».

Большинство зрителей, принимавших участие в опросе (45%), отметили, что смотрят хорроры с удовольствием и являются поклонниками этого жанра. При этом каждый четвертый признается, что зажмуривается во время их просмотра. Нашлись и те, кому ужастики кажутся веселыми — у 13% респондентов они вызывают улыбку.

Интересно также, что мужчины смотрят хорроры охотнее, чем женщины — 50% против 38%, при этом женщины чаще мужчин закрывают глаза от страха во время просмотра (35% против 19%), а 19% из них предпочитают вообще не смотреть фильмы ужасов.

Всего в опросе приняли участие 8000 пользователей.