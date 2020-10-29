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29 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Муцениеце показала себя на съемках сериала с Колокольниковым

Актриса получила роль в шоу «Крюк»

Агата Муцениеце опубликовала в инстаграме фотографии со съемок нового сериала Ивана Оганесова «Крюк» с Юрием Колокольниковым. На снимках, которые актриса разместила в инстаграме, она запечатлена в образе своей героини по имени Анна.

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Актриса рассказала, что все сцены с ее участием уже отсняты:

Крайний съемочный день, вернее, ночь! Официально, моя героиня Анна — моя любовь!
Агата Муцениеце
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Съемки сериала стартовали в начале сентября. Шоу расскажет об известном хоккеисте Никите Крюкове (Колокольников) по прозвищу Крюк, который решает завершить карьеру и стать спортивным агентом. Герою, рассчитывающему работать честно, приходится столкнуться с трудностями и бросить вызов системе. Муцениеце сыграла жену Крюкова.

Помимо Муцениеце и Колокольникова, в сериале появятся Екатерина Кузнецова, Алексей Маклаков, Алексей Барабаш, Екатерина Маликова, Михаил Богдасаров («Невеста комдива») и другие. Шоураннер и продюсер проекта — Станислав Довжик. Премьера запланирована на весну 2021 года.

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