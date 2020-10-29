Муцениеце показала себя на съемках сериала с Колокольниковым

Агата Муцениеце опубликовала в инстаграме фотографии со съемок нового сериала Ивана Оганесова «Крюк» с Юрием Колокольниковым. На снимках, которые актриса разместила в инстаграме, она запечатлена в образе своей героини по имени Анна.
Актриса рассказала, что все сцены с ее участием уже отсняты:
Крайний съемочный день, вернее, ночь! Официально, моя героиня Анна — моя любовь!
Съемки сериала стартовали в начале сентября. Шоу расскажет об известном хоккеисте Никите Крюкове (Колокольников) по прозвищу Крюк, который решает завершить карьеру и стать спортивным агентом. Герою, рассчитывающему работать честно, приходится столкнуться с трудностями и бросить вызов системе. Муцениеце сыграла жену Крюкова.
Помимо Муцениеце и Колокольникова, в сериале появятся Екатерина Кузнецова, Алексей Маклаков, Алексей Барабаш, Екатерина Маликова, Михаил Богдасаров («Невеста комдива») и другие. Шоураннер и продюсер проекта — Станислав Довжик. Премьера запланирована на весну 2021 года.