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29 октября 2020, РИА Новостиновость

«Первый канал» будет судиться с Садальским из-за «Голоса»

Актер, как утверждают в пресс-службе, выступил с ложными заявлениями в адрес проекта
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МОСКВА, 29 окт — РИА «Новости». «Первый канал» готовит иски против политика Максима Сурайкина, музыкального критика Сергея Соседова и актера Станислава Садальского, которые, как утверждает канал, выступили с ложными заявлениями в адрес проекта «Голос». Об этом сообщили в пресс-службе вещателя:

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Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ.

Представители канала также назвали честность и равные возможности для всех «базовыми принципами шоу "Голос"». «Это отлично известно участникам, наставникам, ведущему, продюсерам, музыкантам — абсолютно всем, кто занят на проекте. Единственный в истории российского „Голоса“ случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно „Первым каналом“, немедленно и тщательно расследован по его же инициативе. Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинений. Это наша обязанность перед командой „Голоса“, которая на протяжении девяти лет вкладывает в него свои силы и душу, и прежде всего — перед зрителями, ради которых мы работаем», — говорится в заявлении пресс-службы.

7.5
Голос
2012/Россия12+шоу талантов
Моя оценка

Канал, как отметили его представители, с уважением относится к мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила. «Однако господами Садальским, Соседовым и лидером партии „Коммунисты России“ Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию „Первого канала“. „Первый канал“ намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности», — добавили в пресс-службе.

Станислав Садальский | Источник: Legion-Media.ru

Ранее Станислав Садальский обвинил руководство музыкального шоу «Голос» в том, что члены жюри повернулись к конкурсантке Александре Будниковой по указанию одного из топ-менеджеров «Первого канала». Речь идет о 18-летней дочери ведущего телеканала Романа Будникова, которая выступила на «слепом» прослушивании. Баста, в чью команду попала девушка, назвал девушку талантливой, а обвинения в адрес шоу — «теорией заговора».

Съемки девятого сезона «Голоса» стартовали летом 2020 года, а первый выпуск вышел в эфир 9 октября. Ведущим остался Дмитрий Нагиев, а кресла наставников, помимо Басты, заняли Полина Гагарина, Валерий Сюткин и Сергей Шнуров. Шоу талантов «Голос», участники которого демонстрируют и совершенствуют свои вокальные данные, выходит на «Первом канале» с 2012 года.

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