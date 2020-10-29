Переболевший коронавирусом Гоша Куценко обратился к россиянам

Гоша Куценко | Источник: Legion-Media.ru

Российский актер Гоша Куценко, который недавно перенес коронавирус, призвал россиян не слушать диссидентов, а верить врачам и носить маски. Обращение он опубликовал в своем инстаграме. Артист написал:

Новость Гоша Куценко пошутил на тему заражения коронавирусом

Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, маски! <...> Верьте врачам и тем, кто перенес. Особенно в тяжелой форме! Гоша Куценко

По словам Куценко, только специалисты, набивающие руку ежедневным тяжелейшим трудом, заслуживают доверия. Он также рассказал о своем выздоровлении и поблагодарил врачей. В качестве примера успешной борьбы с коронавирусом и эффективности масок актер привел Китай, в котором эпидемию удалось остановить благодаря «элементарной дисциплине».