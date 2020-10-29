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29 октября 2020, Lenta.Ruновость

Переболевший коронавирусом Гоша Куценко обратился к россиянам

Актер рассказал о перенесенной болезни
Гоша Куценко | Источник: Legion-Media.ru

Российский актер Гоша Куценко, который недавно перенес коронавирус, призвал россиян не слушать диссидентов, а верить врачам и носить маски. Обращение он опубликовал в своем инстаграме. Артист написал:

Новость
Гоша Куценко пошутил на тему заражения коронавирусом
Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, маски! <...> Верьте врачам и тем, кто перенес. Особенно в тяжелой форме!
Гоша Куценко

По словам Куценко, только специалисты, набивающие руку ежедневным тяжелейшим трудом, заслуживают доверия. Он также рассказал о своем выздоровлении и поблагодарил врачей. В качестве примера успешной борьбы с коронавирусом и эффективности масок актер привел Китай, в котором эпидемию удалось остановить благодаря «элементарной дисциплине».

В конце октября агент Куценко сообщил о госпитализации артиста с коронавирусом. Ранее же сам актер заявлял, что переболел коронавирусной инфекцией еще в декабре 2019 года. По словам звезды, тогда он перенес болезнь на ногах.

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