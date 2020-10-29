Дженнифер Лопез станет невестой в комедийном боевике

МОСКВА, 29 окт — РИА «Новости». Дженнифер Лопез и Арми Хаммер сыграют главные роли в комедийном боевике Shotgun Wedding («Дробовик на свадьбе»), сообщает Variety.
По сюжету, Дарси (Лопез) и Том (Хаммер) — жених и невеста. Они зовут своих родственников на свадьбу в экзотическом месте, где все участники церемонии попадают в заложники. В результате фраза «пока смерть не разлучит нас» становится в фильме почти реальной. Дарси и Тому предстоит спасти своих близких.
Режиссер ленты — Джейсон Мур («Третья жена»), сценарий написали Марк Хаммер («Секс на две ночи») и Лиз Мэривезер. Предполагается, что работа над фильмом начнется уже в начале 2021 года.
Предыдущей крупной работой Лопез в кино стал фильм «Стриптизерши». Кроме того, к выходу планируются ленты с ней «Женись на мне» также на тему бракосочетания и «Крестная мать» о взлете и падении колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко.