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29 октября 2020, РИА Новостиновость

Дженнифер Лопез станет невестой в комедийном боевике

Партнером звезды по съемочной площадке выступит Арми Хаммер
Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 29 окт — РИА «Новости». Дженнифер Лопез и Арми Хаммер сыграют главные роли в комедийном боевике Shotgun Wedding («Дробовик на свадьбе»), сообщает Variety.

По сюжету, Дарси (Лопез) и Том (Хаммер) — жених и невеста. Они зовут своих родственников на свадьбу в экзотическом месте, где все участники церемонии попадают в заложники. В результате фраза «пока смерть не разлучит нас» становится в фильме почти реальной. Дарси и Тому предстоит спасти своих близких.

Режиссер ленты — Джейсон Мур («Третья жена»), сценарий написали Марк Хаммер («Секс на две ночи») и Лиз Мэривезер. Предполагается, что работа над фильмом начнется уже в начале 2021 года.

Предыдущей крупной работой Лопез в кино стал фильм «Стриптизерши». Кроме того, к выходу планируются ленты с ней «Женись на мне» также на тему бракосочетания и «Крестная мать» о взлете и падении колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко.

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