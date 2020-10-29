Дженнифер Лопез станет невестой в комедийном боевике

По сюжету, Дарси (Лопез) и Том (Хаммер) — жених и невеста. Они зовут своих родственников на свадьбу в экзотическом месте, где все участники церемонии попадают в заложники. В результате фраза «пока смерть не разлучит нас» становится в фильме почти реальной. Дарси и Тому предстоит спасти своих близких.