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27 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Юлия Михалкова, Марина Александрова и Глюкоза снялись в шоу Шаца

Известные артисты приняли участие в работе над новыми выпусками программы «Дело было вечером»
35
фотографий
35
фотографий
35
фотографий

Телеканал СТС готовит к выходу новый сезон развлекательного шоу «Дело было вечером», в каждом выпуске которого команды звезд соревнуются друг с другом под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг. Участниками нового сезона стали Марина Александрова, Надежда Михалкова, Глюкоза, Алексей Агранович, Алена Бабенко, Шура, Нонна Гришаева, Юлия Михалкова, актеры театра «Квартет И», Александр Цыпкин, Manizha и многие другие. Глюкоза рассказала о съемках:

Я обожаю такие игры! Например, дома, когда собирается большое количество друзей, играем в «Крокодила». Очень любим «Кастрюльку». Я вообще суперазартный человек. И на съемках я получила невероятные эмоции.
Наталья Ионова (Глюк'Ozа)

Премьера первого сезона шоу «Дело было вечером» состоялась в 2019 году. Ведущий программы — Михаил Шац. Третий сезон стартует в эфире СТС 8 ноября в 23.00.

5.2
Дело было вечером
2019/Россия12+развлекательное
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