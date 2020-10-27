Юлия Михалкова, Марина Александрова и Глюкоза снялись в шоу Шаца

Телеканал СТС готовит к выходу новый сезон развлекательного шоу «Дело было вечером», в каждом выпуске которого команды звезд соревнуются друг с другом под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг. Участниками нового сезона стали Марина Александрова, Надежда Михалкова, Глюкоза, Алексей Агранович, Алена Бабенко, Шура, Нонна Гришаева, Юлия Михалкова, актеры театра «Квартет И», Александр Цыпкин, Manizha и многие другие. Глюкоза рассказала о съемках:
Я обожаю такие игры! Например, дома, когда собирается большое количество друзей, играем в «Крокодила». Очень любим «Кастрюльку». Я вообще суперазартный человек. И на съемках я получила невероятные эмоции.
Премьера первого сезона шоу «Дело было вечером» состоялась в 2019 году. Ведущий программы — Михаил Шац. Третий сезон стартует в эфире СТС 8 ноября в 23.00.