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27 октября 2020, РИА Новостиновость

18-летний сын Умы Турман снялся в сериале «Очень странные дела»

Левон Турман-Хоук был замечен на съемочной площадке

МОСКВА, 27 окт — РИА «Новости». На новых кадрах со съемок четвертого сезона научно-фантастического сериала Netflix «Очень странные дела» поклонники заметили нового персонажа — подростка панк-рокера.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации Screen Rant, его играет 18-летний Левон Турман-Хоук (сын голливудских актеров Умы Турман и Итана Хоука). На просочившихся в сеть снимках юноша заходит в магазин видеопроката, в котором, по предположениям фанатов, работает один из ключевых персонажей — Стив Харрингтон (Джо Кири). Он тоже попал на фотографии.

О герое Турмана-Хоука пока ничего неизвестно, в том числе и его имя. Однако не исключено, что он может быть киноманом и другом Стива.

Дата выхода четвертого сезона еще не объявлена. Ожидалось, что новые эпизоды будут готовы в конце 2020 или начале 2021 года, но пандемия коронавируса изменила эти планы.

8.3
Очень странные дела
2016/США16+драматриллермистика
Моя оценка

Шоу «Очень странные дела» выходит на стриминговой платформе с 2016 года. Действие в нем происходит в 1980-е годы в вымышленном городе Хоукинс, в котором группа подростков сражается с монстром из параллельного мира. Отметим, что в третьем сезоне шоу сыграла сестра Левона, Майя Хоук.

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