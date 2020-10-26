Шварценеггер снова процитировал Терминатора перед операцией

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Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Опубликовав в твиттере снимки из больницы, актер, которому установили новый клапан, отметил, что чувствует себя хорошо.

После того, как 73-летний Шварценеггер поделился новостью с поклонниками, ее начали обсуждать пользователи Reddit. Один из комментаторов пошутил на портале, что перед операцией кто-то из медработников непременно должен был произнести знаменитую фразу из фильмов о Терминаторе: «Идем со мной, если хочешь жить». Сам Шварценеггер на это ответил, что, хотя такую возможность врачи упустили, в больнице героя культовой франшизы цитировал сам актер:

Я сказал: «Я вернусь!», когда меня везли в операционную. Спасибо вам всем за добрые слова! Арнольд Шварценеггер

Напомним, в 2018 году Шварценеггеру делали другую операцию на сердце, тогда первой фразой актера после хирургического вмешательства стали слова: «Я вернулся»), также отсылающие к фильмам о «Терминаторе».

8.1 Терминатор 1984 / США, Великобритания 16+ триллер боевик фантастика Моя оценка Хочу посмотреть

Первый научно-фантастический фильм о прибывшем из будущего роботе-терминаторе вышел в 1984 году, его снял Джеймс Кэмерон. Затем последовали продолжения истории — «Терминатор 2: Судный день», «Терминатор 3: Восстание машин» и другие. В 2019 году франшиза была перезапущена, на экраны вышла лета «Терминатор: Темные судьбы», события которой развернулись сразу после сиквела первой картины серии.