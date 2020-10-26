Скарлетт Йоханссон сыграет современную Невесту Франкенштейна

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МОСКВА, 26 окт — РИА «Новости». Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в научно-фантастическом триллере «Невеста» — новой версии «Невесты Франкенштейна», сообщает The Hollywood Reporter. По сюжету, женщина, созданная для того, чтобы быть идеальной женой, отвергает создателя и сталкивается с жестокостью окружающих. Ей, однако, удается найти себя, стать сильной и научиться управлять своей жизнью.

Йоханссон отметила:

Невесте давно пора выйти из тени мужчины-двойника и существовать самой по себе. Скарлетт Йоханссон

Фильм для Apple и A24 снимет чилийский режиссер Себастьян Лелио, получивший премию «Оскар» за «Фантастическую женщину». Вместе с постановщиком над сценарием будут работать Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело.