СМИ: у «Дома 2» появилась новая ведущая

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22-летняя блогер и актриса Саша Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская) будет вести реалити-шоу «Дом 2» на постоянной основе, сообщил StarHit. Один из участников телестройки рассказал изданию:

Что касается Саши, с ней подписан первоначальный договор на съемки — до конца месяца. У нее есть интерес к работе, к шоу. Свежая кровь для проекта нужна постоянно, пытаются таким образом освежать аудиторию.

Инсайдер добавил, что размер зарплаты со Спилберг еще обсуждают. Вероятно, девушка будет получать меньше денег, чем Ольга Бузова и Ксения Бородина, которые также остаются ведущими шоу.

Ранее блогер уже пробовала себя на телестройке в качестве ведущей. В июне Саша представляла новых участников шоу в рамках проекта «Дом 2. Новые лица».

Спилберг прославилась благодаря видеороликам в интернете, она также снималась в фильмах «Взломать блогеров», «Елки 5», «Елки Последние» и сериале «Руммейт».