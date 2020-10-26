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26 октября 2020, Кино Mail.ruновость

СМИ: у «Дома 2» появилась новая ведущая

По данным инсайдера, продюсеры подписали контракт с известным блогером
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22-летняя блогер и актриса Саша Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская) будет вести реалити-шоу «Дом 2» на постоянной основе, сообщил StarHit. Один из участников телестройки рассказал изданию:

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Что касается Саши, с ней подписан первоначальный договор на съемки — до конца месяца. У нее есть интерес к работе, к шоу. Свежая кровь для проекта нужна постоянно, пытаются таким образом освежать аудиторию.

Инсайдер добавил, что размер зарплаты со Спилберг еще обсуждают. Вероятно, девушка будет получать меньше денег, чем Ольга Бузова и Ксения Бородина, которые также остаются ведущими шоу.

Ранее блогер уже пробовала себя на телестройке в качестве ведущей. В июне Саша представляла новых участников шоу в рамках проекта «Дом 2. Новые лица».

Спилберг прославилась благодаря видеороликам в интернете, она также снималась в фильмах «Взломать блогеров», «Елки 5», «Елки Последние» и сериале «Руммейт».

1.6
Дом 2
2004/Россия18+реалити-шоу
Моя оценка

«Дом 2» — реалити-шоу, в котором мужчины и женщины строят отношения и ищут любовь. Проект выходит в эфир с 2004 года и собирает у экранов тысячи зрителей. Передачу ведут Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова. До 2012 года одной из ведущих была Ксения Собчак.

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