Стало известно, как будет выглядеть Заяц в новом «Ну, погоди!»

МОСКВА, 26 окт — РИА «Новости». «Союзмультфильм» представил окончательный визуальный образ Зайца из перезапуска мультфильма «Ну, погоди!», сообщила пресс-служба киностудии. Генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская рассказала:
Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа — важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего зайца тот же цвет глаз.
Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев подчеркнул, в свою очередь, «мягкость» образа героя. «Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца — в противовес ему — по контурам мягкий, округлый: это, с одной стороны, очень милый персонаж, но не без присущих ему „хитринки“ и находчивости», — отметил он.
Работу над перезапуском «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала — дети 6-8 лет.
Премьера нового мультфильма состоится зимой. Озвучивать Зайца будет Дмитрий Хрусталев, Волк заговорит голосом Гарика Харламова.