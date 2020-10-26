Стало известно, как будет выглядеть Заяц в новом «Ну, погоди!»

Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа — важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего зайца тот же цвет глаз.

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев подчеркнул, в свою очередь, «мягкость» образа героя. «Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца — в противовес ему — по контурам мягкий, округлый: это, с одной стороны, очень милый персонаж, но не без присущих ему „хитринки“ и находчивости», — отметил он.