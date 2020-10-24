Золушка станет парнем-афроамериканцем в новом фильме Disney

Чоузен Джейкобс | Источник: Legion-Media.ru

Студия Disney снимает фильм Sneakerella, что можно перевести как «Кроссолушка», сообщает Deadline.

Главным героем современной интерпретации сказки о Золушке станет парень-афроамериканец, который создает кроссовки и работает в магазине обуви, принадлежавшем его покойной матери. Он вынужден прятать свой талант от отчима и злых сводных братьев.

Действие мюзикла будет разворачиваться в Нью-Йорке, а вместо принца главный герой, которого сыграет звезда «Оно» Чоузен Джейкобс, встретит дочь легенды НБА.

Премьера фильма состоится на стриминг-сервисе Disney+ в 2021 году.