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24 октября 2020, Газета.Ruновость

Золушка станет парнем-афроамериканцем в новом фильме Disney

Вместо принца герой новой версии сказочной истории встретит дочь легенды НБА
Чоузен Джейкобс | Источник: Legion-Media.ru

Студия Disney снимает фильм Sneakerella, что можно перевести как «Кроссолушка», сообщает Deadline.

Главным героем современной интерпретации сказки о Золушке станет парень-афроамериканец, который создает кроссовки и работает в магазине обуви, принадлежавшем его покойной матери. Он вынужден прятать свой талант от отчима и злых сводных братьев.

Действие мюзикла будет разворачиваться в Нью-Йорке, а вместо принца главный герой, которого сыграет звезда «Оно» Чоузен Джейкобс, встретит дочь легенды НБА.

Премьера фильма состоится на стриминг-сервисе Disney+ в 2021 году.

Легендарные фильмы студии Disney
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