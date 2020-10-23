Чедвика Боузмана посмертно выдвинут на «Оскар»

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Стриминговый сервис Netflix предложит Американской киноакадемии номинировать скончавшегося от рака актера Чедвика Боузмана на премию «Оскар», сообщает Variety. Предполагается, что он сможет попасть в категорию «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Ма Рейни: Мать блюза», рассказали изданию в Netflix.

Лента основана на пьесе лауреата Пулитцеровской премии Августа Уилсона и рассказывает о напряженных отношениях между певицей Ма Рейни, ее амбициозным трубачом Леви и менеджерами. Мировая премьера картины назначена на 18 декабря 2020 года.

Боузман, таким образом, может войти в историю, став одним из немногих — наряду с Хитом Леджером и Питером Финчем — людей, номинированных на «Оскар» посмертно.