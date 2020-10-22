Серия «Форсаж» закроется после 11-го фильма

Фильмы серии «Форсаж» перестанут выходить после релиза 11-й части, дата премьеры которой еще неизвестна. Об этом пишет BBC News в среду, 21 октября.
В настоящее время франшиза насчитывает восемь картин. Девятая лента («Форсаж 9») выйдет в мае 2021 года, ее релиз был перенесен с 2020-го из-за пандемии коронавируса. Премьера десятого фильма, изначально запланированная на 2 апреля 2021-го, также была отложена на более позднюю дату.
Отмечается, что завершение серии не означает полноценное закрытие франшизы — студия Universal Pictures планирует выпустить два спин-оффа.
Серия «Форсаж» существует уже 19 лет и является самым прибыльным проектом студии Universal. Звездами франшизы являются Вин Дизель, Пол Уокер, Мишель Родригес, Дуэйн Джонсон, Джордана Брюстер, Эльза Патаки и многие другие.