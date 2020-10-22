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22 октября 2020, Lenta.Ruновость

Серия «Форсаж» закроется после 11-го фильма

На сегодняшний день зрители увидели 8 «Форсажей»
Кадр из фильма «Форсаж 5»

Фильмы серии «Форсаж» перестанут выходить после релиза 11-й части, дата премьеры которой еще неизвестна. Об этом пишет BBC News в среду, 21 октября. 

Быстрые и яростные: все фильмы «Форсаж»

В настоящее время франшиза насчитывает восемь картин. Девятая лента («Форсаж 9») выйдет в мае 2021 года, ее релиз был перенесен с 2020-го из-за пандемии коронавируса. Премьера десятого фильма, изначально запланированная на 2 апреля 2021-го, также была отложена на более позднюю дату.

Отмечается, что завершение серии не означает полноценное закрытие франшизы — студия Universal Pictures планирует выпустить два спин-оффа.

Серия «Форсаж» существует уже 19 лет и является самым прибыльным проектом студии Universal. Звездами франшизы являются Вин Дизель, Пол Уокер, Мишель Родригес, Дуэйн Джонсон, Джордана Брюстер, Эльза Патаки и многие другие.

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