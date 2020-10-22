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22 октября 2020, Газета.Ruновость

Гоша Куценко пошутил на тему заражения коронавирусом

В настоящее время актер лечится от COVID-19
Гоша Куценко | Источник: Legion-Media.ru

Актер Гоша Куценко пошутил в инстаграме на тему своего заражения коронавирусом.

Он опубликовал видеоролик, в котором его лицо вмонтировано в отрывок из передачи популярного советского психотерапевта Анатолия Кашпировского, проводившего в эфире «сеансы здоровья».

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Учитывая свой опыт болезни — делюсь путем к выздоровлению, друзья мои!
Гоша Куценко

«Будьте подальше от острых предметов, кипящих кастрюль и чайников», — говорит закадровый голос на видео. Подписчики оценили шутку звезды и в комментариях призвали  «активно распространить» ролик, «чтобы предупредить как можно больше людей».

Ранее стало известно, что у Гоши Куценко повторно обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Незадолго до этого он представил публике комедию «Парадоксы», в которой выступил режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли.

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