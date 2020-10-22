Звезды «Мстителей» встали на защиту «худшего Криса Голливуда»

Звезды «Мстителей» вступились в сети за своего коллегу Криса Пратта. На днях актера неофициально провозгласили «худшим Крисом Голливуда».
История началась с того, что популярная пользовательница твиттера разместила в аккаунте фото Криса Хемсворта, Криса Пратта, Криса Пайна и Криса Эванса и предложила подписчикам выбрать из этой четверки наименее любимого актера.
В ответах на публикацию чаще всего фигурировала фамилия звезды «Стражей галактики». Шуточный интернет-опрос вышел из-под контроля и обрушил на Пратта волну критики за политические взгляды и религиозность.
На защиту актера встали его коллеги по фильмам киновселенной Marvel. Зои Салдана, Марк Руффало и режиссер Джеймс Ганн направили Крису слова поддержки, назвав его добрым, порядочным и достойным человеком и просто «лучшим чуваком на свете». А Роберт Дауни-мл. разместил в инстаграме совместное фото с Праттом и сопроводил его обращением к аудитории социальных сетей.
Что за мир. «Безгрешные» забрасывают камнями моего брата. Настоящего христианина, следующего принципам, который несет только позитив и доброжелательность.
Крис Пратт — известный американский и английский актер. Наибольшую популярность ему принесли роли в кинофраншизах «Стражи Галактики», «Мстители» и «Мир Юрского периода». Помимо этого, он снимался в фильмах «Пассажиры» и «Великолепная семерка», а также сериалах «Парки и зоны отдыха» и «О.С. — Одинокие сердца». Актер женат на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин.