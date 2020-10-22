82-летний Клод Лелуш посвятит прощальный фильм коронавирусу

Клод Лелуш | Источник: Legion-Media.ru

Французский режиссер Клод Лелуш рассказал о съемках нового фильма «Любовь лучше, чем жизнь». В интервью «Известиям» 82-летний постановщик сообщил, что 50-я лента станет для него прощальной, а ее события будут разворачиваться в период пандемии коронавируса и карантина. Лелуш пояснил:

Главной звездой моего последнего фильма будет именно COVID-19. В него также войдут отснятые мной манифестации «желтых жилетов», забастовки общественного транспорта и опустевший в дни карантина Париж. Пока не знаю, чем закончится моя лента, но надеюсь, что любовь победит пандемию. Клод Лелуш

Режиссер добавил, что прощальным фильмом хочет отблагодарить зрителя и расстаться с ним на веселой ноте. Подробностей сюжета Лелуш не уточнил, но объяснил главную идею ленты:

Моя картина посвящена любви, она для меня была и остается высшей ценностью. Без нее жизнь лишилась бы всякого смысла.

Фильм, по словам режиссера, будет состоять из двух частей. Съемки второй пройдут в марте 2021 года, к работе над лентой присоединится 89-летний Жан-Луи Трентиньян. Звезда ленты «Мужчина и женщина» в настоящее время борется с раком и снимается только у Лелуша, который называет его своим талисманом.