Петров и Андреева играют мужа и жену в «Методе 2»: первые кадры

Еще до начала съемок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории. Наверное, процентов 90 людей очень просили. Но моего героя убили, что делать? Второй сезон много переписывался, многое искали, что бы придумать, как герои будут развиваться.

Андреева, в свою очередь, добавила, что ей нравится ее героиня, и сериал она считает «жестким, настоящим, умным», с «прекрасным текстом и героями».

Первый сезон «Метода» вышел в 2015 году. Он рассказывал о следователе-одиночке Родионе Меглине, который легко раскрывает связанные с маньяками дела, но каков его метод, никто не знает. После окончания института к герою стажером попадает юная девушка Есеня, которая со временем начинает догадываться, как работает следователь. О планах снять продолжение истории стало известно в 2017 году. Тогда же продюсер истории Александр Цекало сообщил, что права на показ сериала купил сервис Netflix.