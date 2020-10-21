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21 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Петров и Андреева играют мужа и жену в «Методе 2»: первые кадры

«Первый канал» покажет вторую часть популярного теледектива
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

На «Первом канале» готовится к премьере второй сезон сериала «Метод». К своим ролям в новых эпизодах вернулись Паулина Андреева и Александр Петров, которые теперь играют не просто приятелей, а мужа и жену. Также на экране появятся Сергей Гармаш, Егор Корешков, Светлана Устинова, Юлия Хлынина, Роман Маякин. Режиссером выступил Александр Войтинский.

По сюжету второй части истории, главная героиня Есеня (Паулина Андреева), пережив смерть своего наставника Родиона (Константин Хабенский), выходит замуж и рожает дочь. За маленькой девочкой открывает охоту таинственный маньяк. Хабенский отметил:

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Еще до начала съемок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории. Наверное, процентов 90 людей очень просили. Но моего героя убили, что делать? Второй сезон много переписывался, многое искали, что бы придумать, как герои будут развиваться.
Константин Хабенский

Андреева, в свою очередь, добавила, что ей нравится ее героиня, и сериал она считает «жестким, настоящим, умным», с «прекрасным текстом и героями».

Первый сезон «Метода» вышел в 2015 году. Он рассказывал о следователе-одиночке Родионе Меглине, который легко раскрывает связанные с маньяками дела, но каков его метод, никто не знает. После окончания института к герою стажером попадает юная девушка Есеня, которая со временем начинает догадываться, как работает следователь. О планах снять продолжение истории стало известно в 2017 году. Тогда же продюсер истории Александр Цекало сообщил, что права на показ сериала купил сервис Netflix.

8.1
Метод
2015/Россия18+драмакриминалтриллердетективный
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Премьера второго сезона сериала состоится 8 ноября 2020 года.

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