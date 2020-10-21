Виторган с возлюбленной, Безрукова и другие на премьере в Москве

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Ивана И. Твердовского «Конференция». Вместе с режиссером на красной дорожке ленту представили актеры Ян Цапник, Анна Слю, Наталья Павленкова, Ольга Лапшина. Гостями вечера стали Ирина Безрукова, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Алена Чехова и другие.
Фильм «Конференция» основан на реальных событиях, произошедших в 2002 году, когда во время показа мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке зал был захвачен террористами. Главная героиня — женщина по имени Наталья, которая вместе с семьей оказалась среди заложников. Ей удалось отпроситься в туалет, откуда она сбежала через окно. В зале остались ее муж и двое детей. Спустя восемнадцать лет, которые Наталья провела в монастыре, она возвращается, чтобы получить прощение за главную в своей жизни ошибку.
Лента получила приз за лучший сценарий на «Кинотавре 2020», а также была представлена на 77-м Венецианском кинофестивале. Режиссер фильма отметил:
«Норд-Ост» принадлежит к корневым, базовым вещам, которые меняют всю систему мироустройства человеческой природы. Очень важно, что есть временная дистанция в 18 лет, отделяющая нас от тех событий.
Иван И. Твердовский подчеркнул, что его картина — о людях, которые переживают посттравматический синдром. «Мне казалась, что показывать эпизоды, имеющие отношение к самому теракту, — слишком недопустимый ход, нам не хотелось заниматься реконструкцией самих событий, поэтому мы проживаем эту историю через жизни главных героев», — добавил постановщик. Сыгравшие в картине Филипп Авдеев и Роман Шмаков состояли в молодежном составе «Норд-Оста». В день захвата Авдеев выпрыгнул в окно, Шмаков с мамой провел в зале все три дня.
В широкий прокат фильм выходит 22 октября.