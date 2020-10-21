Виторган с возлюбленной, Безрукова и другие на премьере в Москве

Фильм «Конференция» основан на реальных событиях, произошедших в 2002 году, когда во время показа мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке зал был захвачен террористами. Главная героиня — женщина по имени Наталья, которая вместе с семьей оказалась среди заложников. Ей удалось отпроситься в туалет, откуда она сбежала через окно. В зале остались ее муж и двое детей. Спустя восемнадцать лет, которые Наталья провела в монастыре, она возвращается, чтобы получить прощение за главную в своей жизни ошибку.