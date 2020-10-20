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20 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Ходченкова на премьере нового фильма со своим участием

Звезды представила публике романтическую комедию «Любовь без размера»
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В столичном кинотеатре «Космос» состоялась премьера романтической комедии «Любовь без размера». Зрителям фильм представили режиссер Мария Шульгина, продюсер Наталья Мокрицкая и исполнители главных ролей Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин и Иван Колесников.

По сюжету главная героиня, танцующая и поющая «на бэках» у столичной звезды, попадает в неприятную ситуацию — продюсер намекает девушке, что ее грудь уже не подходит под «профстандарты». У Маши развиваются комплексы по поводу внешности, и, чтобы исправить ситуацию, она вместе с бывшим отправляется на оздоровительный курорт в Минеральные Воды. Там ее поджидает новое знакомство и шанс изменить свою жизнь. В фильме также снялись Ян Гэ, Софья Лебедева, Дмитрий Астрахан, Юлия Ауг и другие.

Любовь без размера
2020/Россия16+мелодрамакомедия

Фильм выходит в широкий прокат 22 октября.

Светлана Ходченкова снялась в откровенной комедии
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