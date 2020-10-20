Ходченкова на премьере нового фильма со своим участием

По сюжету главная героиня, танцующая и поющая «на бэках» у столичной звезды, попадает в неприятную ситуацию — продюсер намекает девушке, что ее грудь уже не подходит под «профстандарты». У Маши развиваются комплексы по поводу внешности, и, чтобы исправить ситуацию, она вместе с бывшим отправляется на оздоровительный курорт в Минеральные Воды. Там ее поджидает новое знакомство и шанс изменить свою жизнь. В фильме также снялись Ян Гэ, Софья Лебедева, Дмитрий Астрахан, Юлия Ауг и другие.