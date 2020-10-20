Матвеев и Старшенбаум представили «Шерлока в России»

Действие сериала разворачивается в Санкт-Петербурге, куда Шерлок Холмс приезжает, идя по следу Джека Потрошителя. В Российской Империи сыщик знакомится с доктором Карцевым, у которого снимает комнату, вместе герои берутся за расследование загадочных, драматических и порой мистических преступлений, происходящих в городе.