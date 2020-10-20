Матвеев и Старшенбаум представили «Шерлока в России»

В эфире онлайн-шоу «ОК на связи!» состоялась премьера сериала «Шерлок в России». Из студии программы на связь вышли исполнители главных ролей в детективе — Максим Матвеев, Ирина Старшенбаум и Владимир Мишуков.
Действие сериала разворачивается в Санкт-Петербурге, куда Шерлок Холмс приезжает, идя по следу Джека Потрошителя. В Российской Империи сыщик знакомится с доктором Карцевым, у которого снимает комнату, вместе герои берутся за расследование загадочных, драматических и порой мистических преступлений, происходящих в городе.
Роли в сериале также исполнили Павел Майков, Константин Юшкевич, Евгений Дятлов, Константин Богомолов и другие. Одним из продюсеров выступил Александр Цекало.
Многосерийный детектив был ранее представлен в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля.
Зрителям сериал будет доступен с 22 октября на онлайн-платформе Start.