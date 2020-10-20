Сябитова призналась, что боится увольнения с «Первого канала»

Я, как любой человек, очень боюсь увольнения, поэтому все что угодно готова делать. <...> Я это не могу, конечно, сказать руководству, но [если что], лучше увольте меня по смске.

Коллега Ларисы Гузеевой рассказала, что за годы своего существования передача, над которой она работает, не раз оказывалась на грани закрытия. Первый подобный кризис стал для свахи большим ударом. Уходя в летний отпуск, ведущие не знали, вернется ли шоу на экраны в новом сезоне. «Я вот тогда, наверное, „переболела“ первый раз. Мне было действительно жутко страшно, и мои дети меня в этом отношении очень [поддержали]. Потом еще пару раз [случались подобные ситуации], и [теперь выработался] какой-то иммунитет уже», — призналась Сябитова.