Сябитова призналась, что боится увольнения с «Первого канала»

Роза Сябитова стала гостьей онлайн-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи» и рассказала о работе над программой «Давай поженимся!». Так, телеведущая отметила, что очень боится потерять свое место на «Первом канале»:
Я, как любой человек, очень боюсь увольнения, поэтому все что угодно готова делать. <...> Я это не могу, конечно, сказать руководству, но [если что], лучше увольте меня по смске.
Коллега Ларисы Гузеевой рассказала, что за годы своего существования передача, над которой она работает, не раз оказывалась на грани закрытия. Первый подобный кризис стал для свахи большим ударом. Уходя в летний отпуск, ведущие не знали, вернется ли шоу на экраны в новом сезоне. «Я вот тогда, наверное, „переболела“ первый раз. Мне было действительно жутко страшно, и мои дети меня в этом отношении очень [поддержали]. Потом еще пару раз [случались подобные ситуации], и [теперь выработался] какой-то иммунитет уже», — призналась Сябитова.
Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Согласно условиям программы, герою выпуска — жениху или невесте — предлагается сделать выбор из трех кандидатов, каждый из которых рассказывает о себе и пытается завоевать сердце участника различными способами.
Несмотря на пандемию коронавируса, ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова продолжают участвовать в съемках передачи в студии, в то время как их коллега, астролог Василиса Володина, с весны не появляется на экранах.