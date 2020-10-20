Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
20 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Сябитова призналась, что боится увольнения с «Первого канала»

Телеведущая не готова к закрытию шоу «Давай поженимся!»
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Роза Сябитова стала гостьей онлайн-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи» и рассказала о работе над программой «Давай поженимся!». Так, телеведущая отметила, что очень боится потерять свое место на «Первом канале»:

Я, как любой человек, очень боюсь увольнения, поэтому все что угодно готова делать. <...> Я это не могу, конечно, сказать руководству, но [если что], лучше увольте меня по смске.
Роза Сябитова
15 российских шоу, которые стыдно смотреть (но мы продолжаем)

Коллега Ларисы Гузеевой рассказала, что за годы своего существования передача, над которой она работает, не раз оказывалась на грани закрытия. Первый подобный кризис стал для свахи большим ударом. Уходя в летний отпуск, ведущие не знали, вернется ли шоу на экраны в новом сезоне. «Я вот тогда, наверное, „переболела“ первый раз. Мне было действительно жутко страшно, и мои дети меня в этом отношении очень [поддержали]. Потом еще пару раз [случались подобные ситуации], и [теперь выработался] какой-то иммунитет уже», — призналась Сябитова.

Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Согласно условиям программы, герою выпуска — жениху или невесте — предлагается сделать выбор из трех кандидатов, каждый из которых рассказывает о себе и пытается завоевать сердце участника различными способами.

Несмотря на пандемию коронавируса, ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова продолжают участвовать в съемках передачи в студии, в то время как их коллега, астролог Василиса Володина, с весны не появляется на экранах.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Вячеслав Манучаров
Давай поженимся!
Собчак заболела и вышла в эфир «Первого канала» из постели
Роза Сябитова
Победительница «Голоса 60+» пожертвует приз на борьбу с COVID-19
Татьяна Тотьмянина покинула «Ледниковый период»
Лоза подаст в суд на «Первый канал» и участницу «Голоса»
Володина объяснила, почему не вернулась в шоу «Давай поженимся!»
Пегова примерила неожиданный образ для шоу «Ледниковый период»
Загитова рассказала о волнении на съемках «Ледникового периода»
91-летняя участница победила в шоу «Голос 60+»
Бузовой предстоит операция из-за участия в «Ледниковом периоде»
Ушедший с НТВ ведущий пожаловался на отношение руководства
Паулина Андреева показала кадры второго сезона «Метода»
Ведущий «Первого канала» не может вернуться в Россию
Урганта насмешил рейтинг лучших российских актеров десятилетия
Звезда Comedy Woman озвучила причину ухода из шоу
Режиссер «Холопа», Рогозин и Эрнст снимут первое кино в космосе
Пегова, Тодоренко, Загитова на съемках «Ледникового периода»
Из «Вечернего Урганта» убрали кинокритика Долина
Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени
Навка и Загитова на съемках шоу «Ледниковый период»
Мода и любовь: Порошина и внучка Талызиной на съемках сериала
Аверин, Джанабаева, Гришаева на съемках шоу «Три аккорда»
Дмитрий Шепелев высказался об уходе с «Первого канала»
Тодоренко расплакалась на репетиции «Ледникового периода»
Лещенко и Ваенга на съемках шоу «Голос 60+»: первые фото
85-летняя Фрейндлих приняла участие в шоу «На дачу!»
Гагарина показала себя на съемках «Голоса»
Названы наставники девятого сезона шоу «Голос»
Стали известны имена новых наставников шоу «Голос 60+»
Ирина Пегова готовится к съемкам в шоу «Ледниковый период»
Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»
Собчак рассказала о борьбе Эрнста за ее возвращение на «Первый»
Назван самый популярный сериал полугодия
Якубович не собирается уходить из «Поля чудес»
Гузеева отреагировала на слух о том, что станет ведущей «Дома 2»
Фильм-продолжение «Мажора» готов выйти в прокат
Толстоганова и Виторган снимаются вместе: фото с площадки
Лариса Гузеева отказалась от участия в провокационном шоу
Васильев и Проклова сыграли мужа и жену: кадры со съемок сериала
Елена Малышева ушла на каникулы и улетела в США
Ханга и Борисова воссоединились на съемках спустя 14 лет
Барановская отметила 35-летие на съемках «Модного приговора»
«Первый канал» ищет героев нового сезона «Голоса»
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус
Бабкина после болезни пришла на съемки шоу Галкина
Гузеева стала ведущей нового шоу на «Первом канале»
Теличкина, Кабо и Луговая вместе снялись в сериале: первые фото
Климова и Александрова в продолжении «Мосгаза»: первые фото
Жанна Бадоева в своем шоу покажет Италию в период пандемии
Иван Ургант высказался о травле Регины Тодоренко
13 лет спустя: Плетнев вернулся к роли в «Диверсанте»
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Lada обогнала иномарки – как это было Команда Lada Sport Rosneft провела очень успешный сезон в РСКГ, Кубке России по ралли и Чемпионате России по картингу
Популярные темы на «Детях»
Излишне экономная Мама... 237
Продолжение именной эпопеи 194
Результаты конкурса рассказов. Учиться никогда не поздно, а нам тем более 181
Елки 159
Леди
Вера Брежнева разочаровала фанатов своим внешним видом (фото) Артистка рассорила поклонников
Hi-Tech
В России появились новые «Нокии» за 4000 рублей Классические новинки
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь