Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова заразилась коронавирусом

Дарья Мельникова, известная по роли Жени в сериале «Папины дочки», заразилась коронавирусом, и рассказала о своем самочувствии. Актриса, которая самоизолировалась от мужа Артура Смольянинова и сыновей, отметила:
Приятного мало, конечно. Хотя — нет. Не так уж мало, ибо, несмотря на неприятные ощущения от болезни, это отдых, которого я так ждала. Отдых, сон, еда и одиночество.
Дарья сообщила, что чувствует себя нормально, насколько может быть нормально при болезни, и подчеркнула, что ей повезло заболеть не в разгар съемок или подготовки спектакля. Она также добавила, что проводит лечение за просмотром российских сериалов. «Вот досматриваю „Чик“, обревелась. Так хорошо!» — написала актриса.
Дарья Мельникова — актриса театра и кино. Снималась в фильмах и сериалах «Золушка 4x4. Все начинается с желаний…», «Рябиновый вальс», «Записки экспедитора тайной канцелярии», «Стальная бабочка», «Лютый», «Невидимки», «SOS, Дед Мороз или Все сбудется!».