Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России

МОСКВА, 17 окт — РИА «Новости». Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в инстаграме, что вошла в Книгу рекордов России. Артистка опубликовала фото, на котором позирует с двумя сертификатами, и отметила:

Первый — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в инстаграме.

Ольга Бузова получила широкую известность на проекте «Дом 2», где с 2004 по 2008 год была участницей, а затем стала ведущей. В августе 2008 года она дебютировала как актриса в сериале «Универ». На счету звезды — также роли в фильмах «Бармен» и «Держи удар, детка». С 2016 года Ольга активно развивает музыкальную карьеру.