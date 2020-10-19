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19 октября 2020, РИА Новостиновость

Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России

Звезда получила два сертификата
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

МОСКВА, 17 окт — РИА «Новости». Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в инстаграме, что вошла в Книгу рекордов России. Артистка опубликовала фото, на котором позирует с двумя сертификатами, и отметила:

Первый — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в инстаграме.
Ольга Бузова
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Бузова поблагодарила подписчиков за искренность и поддержку и назвала их «своей самой большой семьей»

Ольга Бузова получила широкую известность на проекте «Дом 2», где с 2004 по 2008 год была участницей, а затем стала ведущей. В августе 2008 года она дебютировала как актриса в сериале «Универ». На счету звезды — также роли в фильмах «Бармен» и «Держи удар, детка». С 2016 года Ольга активно развивает музыкальную карьеру.

1.6
Дом 2
2004/Россия18+реалити-шоу
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Ольга Бузова
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