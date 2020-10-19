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19 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Александрова, Аксенова, Виторган на премьере комедии «Глубже!»

Звезды посетили специальный показ нового фильма Михаила Сегала
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Фото: Геннадий Авраменко и Ксения Угольникова

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Глубже!», показанного ранее в рамках фестиваля «Кинотавр». Зрителям картину представили режиссер Михаил Сегал и актеры Александр Паль, Любовь Аксенова, Сергей Бурунов, Игорь Угольников.

Гостями показа стали Максим Виторган и Нино Нинидзе, Марина Александрова, Владимир Мишуков с дочерьми, Илья Глинников, Яна Гладких, Варвара ШмыковаАглая Тарасова, Полина Ауг, Резо Гигинеишвили, Клим Шипенко, Андрей Макаревич с супругой Эйнат Кляйн и многие другие.

Комедия «Глубже!» рассказывает о талантливом молодом режиссере, который начинает снимать порно. В фильме также сыграли Семен Трескунов, Денис Васильев, Антон Лапенко, Степан Девонин, Владимир Симонов и другие.

3.0
Глубже!
2020/Россия16+мелодрамакомедия
Моя оценка

На 31-м фестивале российского кино «Кинотавр» лента была отмечена специальным призом жюри с формулировкой «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям».

В прокат лента выходит 22 октября.

Асмус в видеочате, хандра в Москве
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