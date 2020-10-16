Победительница «Голоса 60+» пожертвует приз на борьбу с COVID-19

Надо поддержать лечение коронавируса в Питере. Это первое, что я должна сделать. Это первое, что мне пришло в голову. Потому что я пока не ощущаю этого миллиона. Собственно, простите, он мне и не нужен. Мне сочувствовали: «Бедная бабушка…» У меня прекрасная пенсия, «блокадная»!