Победительница «Голоса 60+» пожертвует приз на борьбу с COVID-19

Победительница проекта «Голос 60+» Дина Юдина раскрыла, на что потратит миллион рублей, который получила за победу в конкурсе. 91-летняя артистка заявила, что хочет направить деньги на борьбу с коронавирусом в родном городе Санкт-Петербурге. В программе «Пусть говорят» Юдина сказала:
Надо поддержать лечение коронавируса в Питере. Это первое, что я должна сделать. Это первое, что мне пришло в голову. Потому что я пока не ощущаю этого миллиона. Собственно, простите, он мне и не нужен. Мне сочувствовали: «Бедная бабушка…» У меня прекрасная пенсия, «блокадная»!
Юдина принимала участие в третьем сезоне шоу «Голос 60+». Ее наставницей была Тамара Гвердцители. Кресла членов жюри также занимали Елена Ваенга, Лев Лещенко и Гарик Сукачев. Ведущим традиционно выступал Дмитрий Нагиев. Юдина стала самой возрастной участницей шоу. В финале она набрала 59,6% голосов, а после прокомментировала результаты голосования, которые некоторым зрителям показались спорными.
«Голос 60+» — версия вокального шоу «Голос», в которой участвуют пенсионеры, — выходит в эфир с 2018 года. Третий сезон завершился в начале октября 2020 года.
Сам «Голос» идет на «Первом канале» с 2012 года, его наставниками в разное время были Пелагея, Леонид Агутин, Дима Билан, Александр Градский, Баста, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Константин Меладзе, Валерий Сюткин. В 2014 году стартовал также проект «Голос. Дети».