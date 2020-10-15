Пэлтроу и Хадсон перечислили умеющих целоваться актеров

Так, Пэлтроу во время беседы попросила Хадсон назвать умеющего целоваться актера. Та отметила, что осталась довольна поцелуем с Билли Крудапом на съемках фильма «Почти знаменит». Сцена не попала в финальную версию картины. «С ним у меня был отличный поцелуй», — заявила Хадсон. Актриса добавила, однако, что когда целовалась с Мэттью Макконахи на съемках таких фильмов, как «Золото дураков» и «Как отделаться от парня за 10 дней», что-то постоянно портило кадр. «Либо у кого-то шли сопли, либо внезапно дул ветер», — вспомнила Кейт.