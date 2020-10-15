Пэлтроу и Хадсон перечислили умеющих целоваться актеров

Актрисы Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон вспомнили коллег, с которыми целовались на камеру, в подкасте Goop. Слова звезд приводит The Independent.
Так, Пэлтроу во время беседы попросила Хадсон назвать умеющего целоваться актера. Та отметила, что осталась довольна поцелуем с Билли Крудапом на съемках фильма «Почти знаменит». Сцена не попала в финальную версию картины. «С ним у меня был отличный поцелуй», — заявила Хадсон. Актриса добавила, однако, что когда целовалась с Мэттью Макконахи на съемках таких фильмов, как «Золото дураков» и «Как отделаться от парня за 10 дней», что-то постоянно портило кадр. «Либо у кого-то шли сопли, либо внезапно дул ветер», — вспомнила Кейт.
Пэлтроу не назвала имя партнера, поцелуй с которым понравился ей больше всего, но рассказала о работе с Робертом Дауни-младшим на съемках картин из серии «Мстители» и «Железный человек»:
Когда я целовала Роберта, я думала: «Да вы шутите, это же буквально как с братом целоваться».
Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон — голливудские актрисы. Пэлтроу — лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми», она снималась в фильмах «Талантливый мистер Рипли», «Влюбленный Шекспир», «Семь», «Эмма». Хадсон — дочь известной актрисы Голди Хоун. На ее счету — работы в фильмах «Война невест», «Ключ от всех дверей», «200 сигарет», «Несносные леди».