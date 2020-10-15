Лобода поздравила подопечную из «Голоса. Дети» с важной победой

Светлана Лобода обратилась в инстаграме к своей подопечной из шоу «Голос. Дети». Анастасия Иванова, которая участвовала в шестом сезоне талант-шоу и была в команде певицы, победила на «Детской Новой волне». Лобода призналась, что гордится юной исполнительницей:
«Я сделаю из тебя большую артистку!» — когда-то пообещала я на слепых прослушиваниях, <…> и сегодня могу с гордостью поздравить Настеньку Иванову.
Лобода рассказала, что в течение года занималась музыкальным образованием девочки.
Артистка также поздравила еще одну подопечную — Элен Бадалян, представлявшую Армению и занявшую в конкурсе третье место. «Знаю, как долго и упорно вы шли к этой победе и сколько сил вложили», — отметила Светлана. Она добавила, что внимательно следит за судьбой всех юных музыкантов, наставницей которых была, и старается помогать им в творческом пути.
Финал конкурса «Детская Новая волна 2020» состоялся в начале октября. Конкурсантов оценивали Филипп Киркоров, Алсу, Лариса Долина и другие. Второе место досталось Софии Феськовой, которая представит Россию на детском «Евровидении».
Анастасия Иванова и Элен Бадалян — участницы сезона шоу «Голос. Дети», в котором победила Микелла Абрамова (девочка также была в команде Светланы Лободы). В финале дочь Алсу с большим отрывом заняла первое место, однако зрители пожаловались на подтасовку результатов, назвав их необъективными.
В ходе проверки, инициированной «Первым каналом», была зафиксирована массовая автоматизированная отправка смс за Микеллу, в связи с чем результаты голосования были аннулированы. В рамках спецвыпуска шоу победителями признали всех финалистов шестого сезона.